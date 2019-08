Elomessut Rantatorilla tänään lauantaina

0

Perinteiset Elomessut järjestetään Rantatorilla tänään lauantaina 17.8. Tapahtuman järjestää MTK Kangasniemi. Viime vuosina Elomessut ovat keränneet Rantatorille runsaasti kävijöitä ja puheiden kuulijoita.

Paikallisia tuottajia, järjestöjä, ja yrityksiä esittelevät messut tarjoavat lauantaille monenlaista ohjelmaa. Elomessujen ohjelmassa on tänä vuonna ainakin satokauden tuotteita, ostoksia, ja musiikkiesityksiä. Myös ruokaa on tarjolla, sillä Maaseutuseura tekee lähellä tuotetuista raaka-aineista soppatykillä lihakeittoa. Elomessujen kävijät pääsevät kokeilemaan arpaonneaan arpajaisissa, ja jännitystä päivään tuo myös haastekisa. Tämän vuoden haastekisa on Elovisa-tietokilpailu.

– Siihen on pyydetty ainakin kyläseuroilta joukkueita osallistujiksi, mahdollisesti myös muuta yleisöä voi osallistua, kertoo Joni Kohvakka.

Kohvakan mukaan erilaisia esittelijöitä ja kojuja on lauantaina Rantatorilla 40. Tänä vuonna Elomessuilla järjestetään myös keppihevosnäyttely. Oman keppihevosen voi tuoda Elomessuille mukanaan ja osallistua näyttelyyn. Parhaat palkitaan. Keppihevostelun lisäksi Elomessuilla järjestetään talutusratsastusta.

Elomessujen yhteydessä on perinteisesti palkittu vuoden maaseututekijä, ja näin tehdään myös tänä vuonna.

Elomessut Rantatorilla lauantaina 17.8. kello 10-14. Vapaa pääsy.