Kangasniemeläiset niittivät menestystä hirvenjuoksun SM-kisoissa

Ilomantsissa kisailtiin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna hirvenjuoksun Suomen mestaruuksista. Palkintopallilla nähtiin kolme kangasniemeläistä kilpailijaa: viestikullan Suur-Savon piirin joukkueessa napannut Lasse Kuitunen sekä pronssille henkilökohtaisissa sarjoissa yltäneet Elisa Helasniemi ja Miska Laitinen.

Hirvenjuoksu on kolmesta osalajista koostuva urheilumuoto, jossa juostaan, arvioidaan etäisyyttä ja ammutaan kymmenen laukausta kiväärillä. Kangasniemellä lajia harjoitellaan tiistaisin Paukkusuon ampumaradalla Lassi Tiihosen organisoimissa harjoituksissa. Tiistaitreenit vetävät paikalle runsaasti väkeä niin Kangasniemeltä kuin kuntarajojen ulkopuoleltakin ja aktiivinen harrastustoiminta kantaa hedelmää hyvänä kisamenestyksenä. Myös kaikki paikalliset SM-mitalistit käyvät aktiivisesti Paukkusuolla järjestettävissä lajiharjoituksissa ja kiittelevät kovasti Lassi Tiihosen lajin hyväksi tekemää talkootyöpanosta.

Lasse Kuitunen on menestyneestä kangasniemeläiskolmikosta kokenein kisakonkari, hän syttyi hirvenjuoksuun jo 32 vuotta sitten, 15-vuotiaana.

– Kisoihin minua ei ole koskaan kenenkään tarvinnut pyytää, olen sinne osannut aina itse lähteä, Kuitunen naureskelee.

Kuitunen muistelee, että hän on saavuttanut kaikkiaan 17-18 SM-mitalia, joista henkilökohtaisilta matkoilta saatuja ovat yksi hopea ja yksi pronssi. Kaikki muut mitalit ovat tulleet joukkuekilpailuista.

– Viesteissä on tullut eniten menestystä, ne ovat meikäläisen leipälaji, mies toteaa.

Viesteistä Kuitusella on kahdeksan tai yhdeksän SM-kultaa.

Ilomantsissa Kuitunen urakoi Suur-Savon joukkueessa viestin avausosuuden.

– Meillä oli sellainen kokeilu, että me vähän vanhemmat miehet olimme aloituksessa ja lopetuksessa ja keskellä oli ensikertalaisia, 17-vuotiaita poikia.

Kuitunen kertoo kisan olleen varsin tiukan ja ratkenneen vasta ankkuriosuuden ammuntaan. Kaikki joukkueen jäsenet tekivät hienot suoritukset.

Kuitunen osallistui viestin jälkeisinä päivinä Ilomantsissa myös henkilökohtaisiin sarjoihin.

– Pikkuisen flunssa pääsi yllättämään, ei ollut ihan parasta terää, Kuitunen kommentoi ja kertoo sijoittuneensa suunnilleen tulosluettelon puoliväliin.

Kisakuntoaan mies harjoituttaa talvisin hiihtämällä ja kesäisin juoksemalla sekä pyöräilemällä. Lajiharjoituksissa hän kertoo käyvänsä vähintään kerran viikossa, kesällä kahdestikin.

Kuitusen kausi huipentuu Nivalassa elokuun lopussa järjestettäviin Hirvenjuoksun Venetsialaisiin, jotka ovat myös Suomen Cupin viimeinen osakilpailu.

– Sinne tulee todella kovaa porukkaa ja maasto on kova, tykkään siitä kisasta tosi paljon. Se on minulle henkilökohtaisesti tärkein kilpailu, sinne koetetaan panostaa.

SM-kisakokemusta on ehtinyt kertyä myös Elisa Helasniemelle, jolle Ilomantsissa järjestetyt kisat olivat neljännet. Aiemmista kilpailuista Helasniemellä on yksi hopeamitali.

Tällä kertaa Helasniemi kertoo arvioinnin ja ampumisen sujuneen mainiosti ja ammunnassa hän oli naisten sarjan paras.

– Juoksunopeudessa hävisin aika paljon nopeimmalle, sieltä lähti sitten runsaasti pisteitä pois.

Helasniemi kertoo harrastaneensa hirvenjuoksua noin viiden vuoden ajan ja harjoittelevansa kesäaikaan kerran viikossa.

– Talviaika menee sitten muissa harrastuksissa.

Tämän kauden osalta Helasniemellä on jäljellä vielä kaksi hirvenjuoksukilpailua: Rantasalmi-Cup ja Nivalan Venetsialaiset.

15-vuotiaalle Miska Laitiselle Ilomantsin SM-kilpailut olivat ensimmäiset arvokisat.

– Juoksu ja arviointi menivät ihan hyvin, mutta ammunnassa tuli kaksi huonoa laukausta, Laitinen kommentoi kisasuoritustaan.

Hirvenjuoksua hän on harrastanut muutaman vuoden ajan ja osallistunut pariin pienempiin kisoihin. Tällä kaudella nuori mies ei kertomansa mukaan enää kisoihin ehdi osallistua, mutta Paukkusuolla järjestettävien hirvenjuoksuharjoitusten aktiiviseen osallistujakaartiin hän kuuluu jatkossakin.