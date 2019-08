Pääkirjoitus: Turvallisesti koulutielle

0

Etelä-Savon kaikissa kunnissa tempaistaan koulujen alkaessa turvallisten kouluteiden ja tien ylittämisten puolesta jalkautumalla suojateille. Liikenneturva ja Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttavat, että vastuu lasten turvallisesta koulumatkasta on meillä aikuisilla. Riittävän alhaisella nopeudella ajaminen on tehokkain tapa lisätä suojateiden turvallisuutta.

Kun Liikenneturva keväällä 2018 kysyi autoilijoilta näiden kokemuksia suojateistä, peräti 59 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että voisi olla jalankulkijoita kohtaan huomaavaisempikin.

Lisäksi useampi kuin joka kymmenes (13 %) kuljettajista kertoi, että joutuu usein jarruttamaan äkillisesti, jotta ei ajaisi jalankulkijan päälle. Tämä tulos on huolestuttava, sillä se kertoo ainakin siitä, että tilannenopeus ei ole ollut ensinkään kohdillaan, jos äkkijarrutukseen joutuu turvautumaan. Maltilliset nopeudet ovatkin a ja o.

Huomaavaisuutta autoilijoiden tulee harrastaa jalankulkijoita kohtaan, sillä jalankulkija on hyvin suojaton verrattuna painavan auton ratissa istujaan. Ja lapset ovat vielä suojattomampia, sillä liikennesäännöt ja liikennetilanteiden hahmottaminen karttuvat vasta iän myötä. Lasten kohdalla autoilijan tuleekin olla erityisen huomaavainen ja ennakoida tilanteita, koska tien ylitys on monelle lapselle usein se koulutien vaarallisin paikka. Parannettavaa suojatiekulttuurissa edelleen on.

Kangasniemellä pelastuslaitos suojaa koulutietä tänään torstai-aamuna Kalliolan koululla ennen koulun alkua.

Turvallista koulumatkaa kaikille koululaisille, niin tänään koulujen alkaessa kuin jokaisena lukuvuoden päivänä.

Koulujen alkaminen on yksi etappi Kangasniemen kesässä, joka on kaikin tavoin erityinen vuodenaika. Kangasniemellä keväällä pidetyssä Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen -hankkeen Etelä-Savon tulosseminaarissa ilmiöstä käytettiin nimitystä ”elinvoiman dualistisuus”. Tämä tarkoittaa sitä, että kesällä vapaa-ajan asukkaiden läsnäolo vaikuttaa monella tasolla paikkakunnan elämään, kun taas talvella tilanne on toinen. Eipä silti, kesäajan ulkopuolellakin paikkakunnan elämä on varsin vireää ja toimeliasta. Eikä Kangasniemen kesä koulujen alkamiseen lopu, sillä elokuussa katukuvaan ilmestyvät ulkomaiset lomailijat ja moni viettää vapaa-ajan asunnollaan aikaa aina jäiden tuloon saakka.

Elokuussa kesästä voi nauttia sen antimien avulla. Marjakausi on käynnissä ja nyt voi herkutella vaikkapa vadelmilla ja mustikoilla. Ja kotimaisten tuorevihannesten valikoima alkaa nyt olla laajimmillaan. Joten on aika kaivaa herkulliset kasvisruokareseptit esiin ja kokkailla vaikkapa täyteläisiä sosekeittoja ja gratiineja tai raikkaita salaatteja.

Herkullista sadonkorjuun aikaa!

Riikka Klemola

