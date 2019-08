Mannilassa rokataan jo neljännen kerran – Neljä yhtyettä tarjoilee musiikkia bluesista rockkiin

0

Kangasniemen elävänmusiikin yhdistys Livsfara ry ja Mannilan kesäkauppa ja baari järjestävät nyt jo neljännen kerran Mannila Rockkaa -tapahtuman.

Mannilan kesäkaupalla ja baarissa tulevana perjantaina pidettävässä tapahtumassa esiintyy tänä vuonna neljä yhtyettä, jotka tarjoilevat musiikkia bluesista rockkiin.

Esiintyjinä ovat neljän hirvensalmelaisveljeksen muodostama yhtye Pilkkala Brothers, MooseStray Cats ja akustinen kansanmusiikkitrio Karuna sekä illan päättävä Turbo Cover, joka on räyhäkkää rock n´ rollia soittava cover bändi Kangasniemeltä.

Showtime on yleisön pyynnöstä nyt aiempaa aikaisin eli soitto soi noin kello 18.30 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Mannila Rockkaa -tapahtuma perjantaina 9.elokuuta klo 18.30 Mannilan kesäkaupalla ja baarissa.