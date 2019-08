Kolumni: Tervetuloa hallielämä!

0

Tuntuu uskomattomalta, että siitä on jo noin neljä kuukautta, kun Tehomet Areenan ovet laitettiin kiinni kauden päätyttyä. Kesä tuntuu joka vuosi menevän yhä nopeammin. Kesällä on harrastettu kesälajeja, pidetty peruskuntoa yllä, ja jäälläkin on käyty muilla paikkakunnilla ja jopa ulkomailla asti. Silti on ollut aikaa lomailuun, reissaamiseen ja ihan vaan olemiseen niin kuin kesälomalla kuuluukin. Kesästä luopuminen aiheuttaa haikeuden tunnetta, mutta myös syksyssä on oma ihana viehätyksensä. Koulujen alkaminen palauttaa perheet arkeen ja sen rutiineihin. Varma syksyn merkki on myös se, kun talvilajien harrastajat alkavat vähitellen aktivoitua ja katseet kääntyvät kohti uutta kautta. Hetken aikaa joukkueissa käy kova kuhina, kunnes asiat asettuvat taas uomiinsa ja homma mennä puksuttaa kuin juna kohti huhtikuun päätepysäkkiä. Valmiit peli- ja harjoituskalenterit, toteutuneet pelimatkat, onnistunut sekä tuloksellinen harjoitusohjelma verhoavat sisäänsä monta WhatsApp -ryhmää (kuinka ne aikanaan selvisivät ilman ryhmiä), lukuisia sähköpostiviestejä, palavereita ja ajatustyötä.

Onnistuneen ajatustyön ja toteutuksen seurausta olivat viime talvena Kangasniemen Palloilijoiden tarjoamat ilmaiset lajikoulut luistelukoulu, kiekkokoulu, ringettekoulu ja salibandykoulu. Ne tarjosivat kymmenille lapsille mahdollisuuden saada tuntumaa ohjattuun liikuntaharrastukseen ja yhdessä tekemiseen. Toiminnalle oli selvä tilaus, joten nyt alkavalla kaudella toistamme saman ja toivotamme lapset -uudet ja vanhat- tervetulleiksi mukaan. Viime vuosina toimintaan on ottanut osaa myös ilahduttava määrä lähipaikkakunnilta tulevia lapsia, ja toivomme määrän edelleen kasvavan. Uusia harrastajia tarvitaan, jotta joukkueita saadaan edelleen muodostettua myös tulevaisuudessa. Lisäksi joukkuetoiminnan ulkopuolella on tärkeää yrittää tarjota jotain myös sille joukolle lapsia ja nuoria, jotka haluavat harrastaa ja pelata, mutta eivät kilpailla. Tähän pyrimme löytämään ratkaisuja jo alkavan kauden aikana.

Tänä syksynä alkaa mielenkiintoinen ja Kangasniemellä suorastaan historiallinen hanke, joka tarjoaa ekstraa myös vanhemmille, urheiluun jo vihkityneille nuorille lajista riippumatta. Ysiluokkalaisille ja lukion ensimmäisellä vuosikurssilla oleville urheilijoille tarjotaan mahdollisuutta aamuharjoitteluun osana opiskelua ja koulunkäyntiä. Kyseessä on ammattilaisten ohjaama laadukas harjoituskerta, joka edesauttaa tavoitteellisessa harjoittelussa kotipaikkakunnalla. Toivomme, että aamuharjoittelu antaa myös lisäarvoa ja kiinnostavuutta Kangasniemen lukiolle opiskelupaikkoja valitessa. Tällaiset suunnitelmat eivät voi toteutua ilman yhteistyötä ja vilpitöntä halua viedä asioita eteenpäin, joten jo tässä vaiheessa kiitämme sivistystoimea ja rehtoria siitä, että osaltanne mahdollistitte aamuharjoittelun toteuttamisen.

Tehomet Areena saa jääpeitteensä syyskuun ensimmäisellä viikolla, jolloin harjoittelu- ja pelikausi virallisesti alkaa. Ei ole olemassa iltaa, jolloin jäällä ei olisi jotain toimintaa, ja viikonloppuisin yleisölle tarjotaan jännitystä ringette- ja jääkiekkopelien muodossa. Kansis-keskuksessa puolestaan nautitaan salibandysta, joten tarjontaa löytyy.

Tervetuloa katsomaan ja kokemaan ”hallielämää”!

Annastiina Pylvänäinen

Ringettevastaava ja KaPan hallituksen jäsen