Pääkirjoitus: Kesäkisoja tuutin täydeltä

Kesään kuuluvat tasokkaat urheilukilpailut ja niitä on ensi viikonloppuna rutkasti tarjolla, kun Jyväskylässä kaasutellaan MM-ralli, Lappeenrannassa maan parhaat yleisurheilijat ottavat toisistaan mittaa Kalevan kisoissa ja Lahdessa ravataan kuninkuusravit.

Jokaisessa viikonlopun suurtapahtumassa on oma mielenkiintonsa kangasniemeläisittäin. MM-rallissa järjestelytehtävissä on runsaasti paikkakunnan väkeä ja rallin oheiskisassa eli Vetomies-kisassa on mukana AL-Kangasniemen edustajia useassa autokunnassa.

Kalevan kisoissa Kangasniemen Kalskeen Johanna Hokkanen kisaa kolmiloikassa ja paikkakuntalainen pitkänmatkanjuoksija Henri Manninen ottaa osaa 10 000 metrin juoksuun. 10 000 metrin loppukilpailu käydään jo tänään torstai-iltana. Kolmiloikan karsinnat ovat kisaohjelmassa lauantaina ja loppukilpailu sunnuntaina.

Kuninkuusraveissa Lahden Jokimaalla on puolestaan tulessa kangasniemeläinen ammattivalmentaja Terho Rautiainen, joka ohjastaa valmentamaansa ori Camria kuninkuuskisassa. Rautiainen ohjastaa viikonloppuna Lahdessa myös Maarit Huttusen omistamaa lämminveristä Easy Loveria sekä valmentamiansa suomenhevosia Kukan Tutua ja Lumettajaa. Lisäksi Eero Laitinen ohjastaa Jokimaalla suomenhevosoriaan Kaappia.

Urheilua on mukava seurata niin paikan päällä kuin ruudusta ja radiostakin. Mielenkiintoa seuraamiseen tulee kummasti lisää, kun kisoissa voi kannustaa oman paikkakunnan väkeä. Onnea ja menestystä kaikille viikonloppuna kilvoitteleville!

Jos penkkiurheilu ei innosta, voi lähteä itse liikkumaan. Kesällä kun voi harrastaa paljon lajeja, joista talvella voi vain haaveilla. Vaikka Jaakko heitti jo kylmän kiven järveen, ovat järvivedet edelleen mukavan lämpöisiä, joten uintia, veneilyä, melontaa ja suppailua voi harrastaa hyvillä mielin, kun vain muistaa kunnioittaa vettä ja ottaa turvallisuusasiat huomioon. Myös marjastuskausi on alkanut, joten luonnonläheistä hyötyliikuntaa on paikkakunnan metsissä tarjolla.

Ajatukset voi suunnata myös syksyn liikuntaan, sillä Puulan seutuopiston kursseille ja liikuntaryhmiin ilmoittautuminen on käynnissa. Tarjolla on monenlaista jumppaa ja kehonhuoltoa sekä tanssiryhmiä.

Penkkiurheilun ja liikunnan täyteistä viikonloppua!

Riikka Klemola

riikka.klemola@kangasniemenlehti.fi

Ps. Penkkiurheilukin käy melkein liikunnasta, jos eläytyy intensiivisesti kisasuorituksiin ja jännittää mukana. Kyllä siinä syke nousee. Penkkiurheilla voi muuten viikonloppuna paikan päällä myös Kangasniemellä, kun KaPa pelaa jalkapallon kotiottelun perjantai-iltana urheilukentällä.