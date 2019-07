Neste Ralli tuo poikkeuksia Keski-Suomen liikennejärjestelyihin keskiviikosta sunnuntaihin

0

Suomen MM-rallin osakilpailu, Neste Ralli, ajetaan 1.-4. elokuuta Jyväskylässä. Tapahtumaan odotetaan tänäkin vuonna yli 270 000 katsojaa. Nelipäiväinen osakilpailu vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin, joihin kannattaa tutustua etukäteen, kerrotaan Tieliikennekeskuksen tiedotteessa.

Tieliikennekeskuksen mukaan Neste Rallin tuloliikenne alkaa jo keskiviikkona 31. heinäkuuta, jolloin ajoittaista ruuhkautumista on luvassa etenkin Jyväskylän lähestymisteille. Tieliikenne keskus kehottaakin, että matkaan kannattaakin varata riittävästi aikaa ja samalla tutustua etukäteen myös kisajärjestäjän erikoiskoekohtaisiin lähestymis- ja ajo-ohjeisiin.

Neste Ralli käynnistyy Harjun erikoiskokeella Jyväskylän ydinkeskustassa torstai-iltana 1. elokuuta. Suurimmat liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat keskustan, Mäki-Matin, Harjun ja Lutakon alueille. Jonoutumista on odotettavissa lisäksi tiellä 18/23 Jyväskylästä Keuruun suuntaan.

Perjantaiaamuna 2.elokuuta on luvassa Oittilan erikoiskoe ja siitä eteenpäin Moksin, Urrian, Ässämäen ja Äänekosken osuudet. Ajoittaista ruuhkautumista on odotettavissa Korpilahden, Petäjäveden, Äänekosken ja Laukaan seuduilla. Illalla uudelleen ajettava Harjun erikoiskoe aiheuttaa ajoittaista jonoutumista lisäksi Jyväskylässä.

Kolmas ajopäivä lauantaina 3.elokuuta alkaa aamulla Pihlajakoskelta ja siirtyy siitä Päijälään, Kakaristoon ja Leustuun. Liikenteelle tällä on vaikutusta Jyväskylän, Korpilahden, Jämsän ja Kuhmoisten seuduilla.

Ralli päättyy sunnuntaina 4.8. kahteen kertaan ajettaviin Laukaan ja Ruuhimäen erikoiskokeisiin. Jonoutumista onkin odotettavissa Laukaan, Lievestuoreen ja Vaajakosken suuntaan sekä rallin päätösjuhlan myötä myös Jyväskylään, mukaan lukien poistumistiet.

Tarkemmat tiedot erikoiskokeiden liikennejärjestelyistä löytyvät osoitteesta https://www.nesterallyfinland.fi/reitti/ajo-ohjeet/ sekä kisaoppaasta.