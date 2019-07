0

Puulan seutuopiston kurssiopas on julkaistu opiston nettisivuilla, ja ilmoittautuminen kursseille alkoi tänään 29.7. kello 9.00. Kursseille voi ilmoittautua opiston verkkosivuilla, soittamalla tai käymällä kunnantalolla sijaitsevassa toimistossa. Opistosihteeri Kaija Koskinen kertoo, että ilmoittautumisia toivotaan ensisijaisesti verkkosivujen kautta.

Koskinen huomauttaa, että posti ei enää tänä vuonna jaa paperisia oppaita koteihin. Sen sijaan oppaan voi noutaa kunnantaloilta, kirjastoilta, S- tai K-marketeista. Nämä samat paikat on sovittu noutopisteiksi niin Kangasniemellä, Joutsassa kuin Toivakassakin eli kaikissa niissä kunnissa, joissa Puulan seutuopisto toimii. Oppaat ilmestyvät noutopisteisiin tämän viikon aikana.

– Varmin paikka löytää opas on kunnantalo, jossa niitä ainakin riittää, neuvoo Koskinen.

Tämän vuoden paperiopas on riisuttu versio. Siitä ilmenee vain kurssien perustiedot, kuten kurssin nimi, aika, paikka ja opettaja. Näköisversio paperioppaasta löytyy opiston verkkosivuilta. Lisätietoja kursseista ja niiden sisällöstä löytyy kuitenkin, kun klikkaa verkkosivujen etusivulla osoitteessa https://www.puulanseutuopisto.fi kohtaa “ilmoittautuminen kursseille”. Sieltä pääsee selaamaan eri kursseja ja tarkastelemaan kurssien tarkempia kuvauksia avaamalla kohdan “lisätietoa”.

Koskinen kertoo, että tavoitteena on pikku hiljaa siirtyä kokonaan paperittomiin kurssioppaisiin. Taustalla on paitsi säästösyyt, myös painavia käytännön perusteita.

– Paperiversio on vanhentunut jo painosta tullessaan. Koko ajan ideoimme uusia kursseja ja esimerkiksi opetustilat, aikataulut tai opettajat voivat vaihtua. Paperinen opas on vain suuntaa-antava, Koskinen perustelee.

Siksi kannattaa opiston verkkosivuja seurata lukuvuoden aikanakin.

– Pyrimme siihen, että saisimme opastettua asiakkaamme nettikäyttöön. Ilmoittautumiseen on mahdollista saada meiltä opastusta. Kirjastojen kanssa meillä on sopimus, että henkilökunta opastaa asiakkaita ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa, kertoo Koskinen.

Kurssi-ilmoittatumiseen Koskinen antaa arvokkaita vinkkejä:

– Kannattaa ilmoittautua pikaisesti. Vaikka kurssi näyttäisi olevan täynnä, kannattaa ilmoittautua varasijalle. Paikkoja voi vielä vapautua, tai opettaja voi päättää, että ottaakin kurssille enemmän osallistujia.

Opintoseteleistä Koskisella on ikäviä uutisia:

– Valtio myönsi niitä tänä vuonna puolet vähemmän kuin ennen. Niitä on nyt hyvin vähän saatavilla.

Kolmessa kunnassa toimiva vapaan sivistyksen oppilaitos Puulan seutuopisto on iso kokonaisuus. Seutuopisto työllistää yhteensä noin 100 tuntiopettajaa, ja opiskelijoita kursseilla käy tuhansia. Lukuvuodessa toteutetaan Koskisen mukaan yli kymmenentuhatta oppituntia. Kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen.

– Pyrimme antamaan opetusta kaikenikäisille, Koskinen korostaa.

Opistosihteeri toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan kursseille iästä riippumatta.

Alkavan lukuvuoden opetusohjelmassa korostuu aiempaa enemmän kielet.

– On kaivattu kieliä. Nyt on niitä tarjolla. On espanjaa, italiaa, ruotsia, englantia ja venäjää, listaa Koskinen.

– Rohkeasti kieliä opiskelemaan, Koskinen kannustaa. – Koska kieliä on niin paljon toivottu, me opistolla toivomme, että saisimme ryhmät täyttymään.

Muista uutuuksista Kangasniemen opetusohjelmassa Koskinen haluaa erityisesti nostaa esiin Vahvaksi venytellen -nimisen liikuntakurssin, jossa on vaikutteita muun muassa pilateksesta. Lisäksi kirjallisuuskurssien tarjonta on monipuolistunut.

– Monet tutut ja turvalliset kurssit jatkuvat, mutta on uusiakin, summaa Koskinen lukuvuoden opetustarjontaa.