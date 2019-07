Tulossa taas musiikkipitoinen viikonloppu – tarjolla on terassikeikkaa, Musapicnicciä, Puulapopia ja lavatansseja

0

Musiikkiviikot päättyivät, mutta musiikinystäviä hemmotellaan taas tulevana viikonloppuna. Perjantaina 26. heinäkuuta kello 21 alkaen Oluthuone Pikkupäkän terassikeikalla vuorossa on Suvi-Maria Mauer. Suvi-Maria Mauer on Saksassa asuva suomalainen pianisti, lauluntekijä ja laulaja, joka omat sävellykset ovat tyyliltään kerronnallista, tunnelmoivaa ja jazz- ja bluesvaikutteista musiikillista tarinointia. Illan aikana kuullaan hänen omien sävellysten lisäksi tulkintoja jazz-standardeista, sekä cover-kappaleita muilta artisteilta, kuten Stevie Wonder ja Norah Jones. Terassikeikalle on vapaa pääsy.

Perinteistä ilmaistapahtumaa Pirtin musapicniciä vietetään tulevana lauantaina 27. heinäkuuta kello 13 alkaen Pirtin perinnepuistossa rantatorin vieressä. Kangasniemen elävän musiikin yhdistys Livsfara ry:n järjestämässä tapahtumassa kangasniemeläiset yhtyeet tarjoilevat musiikillisia elämyksiä jazz-, iskelmä- ja rautalankamusiikin saralta.

Esiintymislavalle nousee iltapäivän aikana Tanssiorkesteri Ere Leskinen, Kadotettu Lumous ja HK Blue. Pirtin Musapicnicille on myös vapaa pääsy.

Musiikkia on tarjolla myös lauantai-iltana 27. heinäkuuta, kun Puulapop-musiikkifestivaali palaa kahden kesän tauon jälkeen paikkakunnan tapahtumakartalle. Ravintola Puulaakissa rantatorilla järjestettävässä tapahtumassa esiintyy Irina, Arttu Wiskari ja Telaketju. Heidän lisäkseen lavalla nähdään akustinen Partikopla.

Partikoplan ensimmäinen setti alkaa kello 17.30, jonka jälkeen esiintyy Irina. Kello 20 on jälleen Partikoplan vuoro, jonka jälkeen esiintyy Arttu Wiskari. Illan päättää Telaketju kello 22.45. Puulapop on tänä vuonna kielletty alle 18-vuotiailta ja tapahtumaan on pääsymaksu.

Eikä tässä vielä edes kaikki, sillä lauantaina 27.7. Syviksen estradille nousevat Anne Mattila & Deja-vu sekä Kyösti Mäkimattila & Varjokuva. Tanssit alkavat Syvälahden Viihdekeskuksessa kello 20.30 ja jatkuvat aina klo 02 saakka. Tapahtuma on maksullinen.