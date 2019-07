Pääkirjoitus: Veden äärellä hyvässä ilmapiirissä

0

Suomalaiset viettävät vapaa-aikaansa mieluiten veden äärellä. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta tutkimuksesta. Tulos ei ole Kangasniemen kaltaisessa mökki- ja järvipitäjässä asuville mikään yllätys, mutta mukavaa luettavaa.

Tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista eli 82 prosenttia haluaa olla vapaa-ajan asunnollaan veden äärellä, omassa rauhassa (73 %) paikkakunnalla, jossa on hyvä ilmapiiri (75 %) ja hyvät lähipalvelut (74 %).

Kangasniemen kannalta katsottuna tämä on hyvä asia, sillä täällä on tarjolla kaikkia suomalaisten tässä tutkimuksessa eniten haluamia asioita. Esimerkiksi paikkakunnalla on 258 järveä, vielä hyvät julkiset ja yksityiset lähipalvelut ja suht leppoisa ilmapiiri, johon jokainen voi omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa. Hyvää ilmapiiriä kannattaa luoda, sillä kuten tunnettua, hyvä kello kauas kantaa, paha vielä kauemmas.

Ilmapiirissä on juuri nyt parantamisen varaa. Kunnan nuorisotoimi on tehnyt loistavaa työtä lasten ja nuorten parissa, kun toiminta jalkautettiin kesäksi rantatorille. Kaikille tämä ei käynyt, vaan toiminta lopetettiin ennen aikojaan valitusten vuoksi.

Ihmetellä vain voi mitä tällainen toiminta voi häiritä? Rantatoria täytyy elävöittää ja sitä voi elävöittää tarjoamalla syitä mennä sinne. Nuorisotoimi järjesti nyt lapsille ja nuorille toimintaa, joka veti väkeä torille. Miten tästä voi häiriintyä?

Huonoa ilmapiiriä leijuu edelleen myös Käräjäniemen venesataman ympärillä, jossa vierasvenepaikkojen kroonistunut puute aiheuttaa kärhämää. On hyvin merkillistä, ettei tätäkään asiaa saada kuntoon vaan vuosia vatkataan saman ongelman kanssa.

Mutta tulee muistaa, että paikkakunnan ilmapiirissä on myös paljon hyvää. Sitä hyvää kannattaa vaalia ja ylläpitää.

Muita Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa esiin tulleita enemmistön arvostamia asioita ovat hyvät ulkoilu-, lenkkeily- ja marjastusmahdollisuudet, joita arvostaa 65 prosenttia suomalaisista. Myös nämä ovat paikkakunnalla suht hyvällä tolalla ja marjastuskausi on jo menossa.

Myös lomailu yleensä veden äärellä saa runsaasti kannatusta, sillä lähes joka toinen suomalainen viettäisi kaikkein mieluiten lomansa vesistön äärellä kodin ulkopuolella.

Kun halu torjua ilmastonmuutosta muuttaa hyvän vapaa-ajan käsityksiä edelleen, voi veikata, että kotimaan matkailun kiinnostavuus kasvaa ja siinä samalla järvien ja vesistöjen läheisyydessä tarjottavien elämysten kysyntä. Tässä asiassa kannattaa olla hereillä.

Kun kunnan visio on puristettu lauseeseen ”leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa”, voisi sen tulkintaa laajentaa koskemaan myös ”leikkisiä aikuisia vilvoittavien vetten tykönä”. Ja leikkisiä meidän aikuistenkin kannattaa olla tiukkapipoisuuden sijaan ja antaa lasten leikkiä. Myös rantatorilla.

Riikka Klemola

riikka.klemola@kangasniemenlehti.fi