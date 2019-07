Kolumni: Musiikki lisää yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä – siksi Kangasniemen musiikkiviikkoja tarvitaan

0

Musiikkiin liittyy valtava määrä sitaatteja. W.H Auden on todennut, että musiikkia voi luoda kaikkialla: se on näkymätöntä eikä se haise. Robert Browning puolestaan kertoi, että se joka kuulee musiikkia, tuntee yksinäisyytensä heti paikalla kansoittuvan.

Nämä kaksi sitaattia kertovat paljon olennaista. Musiikin kieli on kaikille yhteinen ja se tuo ihmiset yhteen. Musiikki toisin sanoen lisää yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä.

Ja koska yksikään ihminen ei ole saari, yksin, mikä voisi olla tämän tärkeämpää?

Elämme aikaa, jolloin nuorten pahoinvointi on räjähtänyt käsiin. Masennuslääkkeiden käyttö on tuplaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Entistä useampi nuori jää yhteiskunnan ulkopuolelle yhä varhaisemmassa vaiheessa elämäänsä.

Elämme yksinäisyyden ja eristyneisyyden aikaa: aikaa joka saattaa ihmiset erilleen toisistaan ja antaa yhä harvemmalle mahdollisuuden toimia yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä.

Siksi tarvitsemme mahdollisuuksia kuulla ja harjoittaa musiikkia – yhdessä ja yhteisenä asiana. Siksi tarvitsemme myös tapahtumia kuten Kangasniemen musiikkiviikot – tapahtumia, jotka tuovat ihmiset yhteisen asian ja kielen äärelle.

Tulevaisuuden suurena haasteena – ja samaan aikaan mahdollisuutena – Kangasniemen musiikkiviikoilla on, kuinka saada nuoret mukaan tapahtuman toimintaan, ja etenkin sen suunnitteluun.

Osallisuuden tunne nimittäin lisää osallistumista – kuten osallistuminen niin ikään lisää osallisuutta.

Kysymys nuorten osallisuudesta ja osallistumisesta ei ole ainoastaan heitä itseään koskeva asia. Nuorten osallistaminen tapahtumaan lisää heidän hyvinvointiaan ja kasvattaa tapahtuman moninaisuutta. Samaan aikaa se tuottaa useita välillisiä positiivisia vaikutuksia, kuten kuntakuvan rikastumista ja tätä myötä mahdollisuuksia luoda kulttuurista pääomaa Kangasniemen kunnalle.

Toivon mukaan Kangasniemen kadut täyttyvät entistä enemmän nuorista tulevien vuosien aikana yhteisen asian, musiikin, merkeissä!

Esko Harni