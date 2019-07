Puula-uistelu tänään sunnuntaina

0

Puula-uistelussa on tänään sunnuntaina vuorossa kymmenvuotisjuhlakisa. Puulan uistelijoiden sihteeri Janne Savolainen odottaa, että juhlakisa houkuttelee Kangasniemelle ennätyksellisen osallistujamäärän.

– Yleensä kisaamassa on ollut 20-35 venettä. Viime kesänä odottelin jo että veneiden määrä olisi yli 40, mutta sääennusteet säikyttivät osan kilpailijoista. Uskon, että tänä vuonna 40 veneen määrä ylittyy. Paikallisia veneitä on yleensä mukana se 20 olipa sää mikä tahansa.

Puula-uistelu on aina ollut tunnettu hyvistä palkinnoistaan. Kilpailijoiden lisäksi palkinnoista on päässyt osalliseksi myös yleisö, jolta on kyselty veikkauksia isoimmasta kalasta tai saaliin yhteiskoosta.

– Tänäkin vuonna yleisö pääsee veikkaamaan, paljonko saalista Puulasta yhteensä nousee. Ja veikkaamaan kannattaa ehdottomasti tulla. Nyt tarjolla on todella hieno palkinto. Hooked Saimaan Eemeli Oksiala tarjoaa voittajalle seitsemän hengen kalastusillan. Palkinnon arvo on noin 600 euroa, kehuu Savolainen.

Puula-uistelu on tunnettu myös siitä, että kisakalat jaetaan päivän päätteeksi yleisölle. Niin menetellään nytkin. Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa sunnuntaina aamulla klo 8, kisastartti tapahtuu klo 9 ja punnitus alkaa klo 17. Palkintojen jakoon ja kalojen jakoon yleisölle päästään käsiksi kuuden jälkeen.

Puula-uistelu on tänäkin vuonna uistelun Keski-Suomi Cupin osakilpailu.

– Keskisuomalaiset halusivat meidät mukaan, koska näin cuppiin saadaan uusi, iso järvi. Sekin naapurimaakunnassa on herättänyt kiinnostusta, että meillä on kisalle poikkeuksellisen hyvät puitteet. Kisapaikka on Rantatorilla, aivan ydinkeskustassa. Hyvän sijainnin ja kalojen jakamisen ansiosta tämä on niin harvoja kalakisoja, joissa on paljon yleisöä paikalla, sanoo Savolainen.

Puula-uistelun järjestelyt, kuten kaikki muukin kalastaminen, sujuu nykyään Puulalla aiempaa helpommin. Huhtikuussa perustettiin Pohjois-Puulan kalastusalue, johon yhdistyi 26 osakaskuntaa tai yksityistä vesialuetta.

– Nyt meillä on yhteensä yli 10 000 hehtaarin yhtenäinen osakaskunta. Meidän alueellamme Puulalla ja Malloksella saa nyt kalastaa yhdellä ja samalla vieheluvalla, kertoo Pohjois-Puulan hoitokunnan puheenjohtaja Teemu Ukkonen.

– Kalastus nyt selvästi helpottuu tällä alueella. Aiemmin lupien myymisessä oli osakaskunnilla kirjavat käytännöt. Joku saattoi myydä lupia kotonaan, joku jossakin yrityksessä. Kun yhtenäistä käytäntöä ei ollut, saattoi lupien hankinta olla työlästä. Nyt kalastajien ei tarvitse pohtia osakaskuntien rajoja, joten kalastaminen helpottuu oleellisesti. Luvat pystyy paikallisesti hoitamaan KPA-Sportissa tai Teboililla ja homma onnistuu myös kalakortti.comin kautta.