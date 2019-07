0

Maria Kuutin ensimmäinen kuvakirja on ilmestynyt. Kuutin kirjoittama ja Saara Söderlundin kuvittama Onni ja Aada päiväkodissa -teos on päässyt jo ainakin Kangasniemen S-marketin hyllylle kirjailijan signeerausten kera. Lisäksi Anna ja Elvis -kirjoistaan tunnetulta Kuutilta on ilmestymässä lähes samanaikaisesti tutun sarjan seitsemäs osa, Anna ja Elvis häähumussa.

Onni ja Aada päiväkodissa -kuvakirja aloittaa uuden kuvakirjasarjan. Sarjassa on Kuutin mukaan tarkoitus käsitellä lapsen ensikokemuksia. Ensimmäisessä osassa on kyse Onni-nimisen pojan ensimmäisestä päiväkotipäivästä.

Onni on arka poika, jota jännittää päiväkodin aloittaminen. Uusi ystävä Aada auttaa sopeutumaan. Teos käsittelee tunteita, joita ensimmäinen päiväkotipäivä herättää, ja sitä, kuinka siitä selvitään.

– Halusin kertoa kirjalla, että pojatkin voivat olla herkkiä, perustelee Kuutti kirjansa teemoja.

Anna ja Elvis häähumussa -teoksessa ollaan puolestaan iloisten asioiden äärellä. Annan mummo on menossa naimisiin. Anna ja Elvis ovat häiden taustajoukoissa. Anna askartelee ja Elvis haluaa perustaa mummolle sometilit.

– Tässä esitellään sitä, miltä somessa näyttää, kun joku on menossa naimisiin. Todellisuus on kuitenkin toista, kertoo Kuutti.

Pientä draamaakin on luvassa. Kuinka käy mummon hermojen, kun kaikilla on oma mielipide siitä, millaiset häiden on oltava?

Maria Kuutti on myymässä uutta kuvakirjaansa Maitolaituri-tapahtumassa, joka järjestetään tänään lauantaina 20.7. Syvälahdessa. Jos hyvin käy, ehditään myös uusin Anna ja Elvis -kirja saamaan tapahtumaan. Samalla on Kuutin tarkoitus viettää kuvakirjansa epävirallista julkistamistilaisuutta.