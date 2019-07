Maitolaiturille tänään

0

Myräkkä ry järjestää perinteisen suosikkitapahtuman tällä kertaa teemalla ”Hullunkurinen Maitolaituri” ja nimensä mukaisesti tapahtumassa on luvassa monenlaista hassua. Hullunkurista on muun muassa se, että Maitolaiturilla kisaillaan lumiukkojen teossa keskellä kesää. Haastekisaan osallistuvat Kangasniemen Kennelkerho ja Kangasniemen Martat, joiden luovaa työskentelyä voi seurata kello 11:30 alkaen. Myös yleisön ja näytteilleasettajien toivotaan osallistuvan hullutteluun vaikkapa sonnustautumalla hassuihin asusteisiin.

Maitolaiturin musiikkiohjelmasta vastaavat Teatteri EStaten Keisarikunta-näytelmästä tutut näyttelijät Mimmi Rantala ja Olli Jokinen, jotka toimivat mystisen elävän jukeboxin rattaina. Jukeboxista löytyy musiikkia sekä lapsille että aikuisille.

Perinteiseen tapaan lasten keskuudessa suursuosion saanee pomppulinnat, joissa pääsee pomppimaan maksutta sydämensä kyllyydestä. Paikalle on tilattu kaksi suurta pomppulinnaa, pallomeri ja seikkailurata.

Kaikenikäisiä varmasti kiinnostavat monenlaiset eläimet, joita on tällä kertaa saatu tapahtumaan ennätyksellisen runsaasti. Maitolaiturilla on nähtävillä alpakoita, lampaita, ankkoja, kanoja, viiriäisiä, kaneja, koiria, vasikoita sekä hevoset Breki ja Tarsan, joilla pääsee myös kärryajelulle tai talutusratsastamaan. Kärryajelua on tarjolla kello 13-15 ja talutusratsastusta koko tapahtuman ajan.

Maitolaiturin ohjelmassa on myös muun muassa ilma-aseammuntaa, lapsille suunnattu ruletti sekä Puula Toursin järjestämiä maisemaristeilyjä.

Monenlaisen tekemisen ja kokemisen lomassa maistuu maittava ruoka, jota tapahtumassa on tarjolla yllin kyllin ja jokaiseen makuun. Oman värinsä tapahtumaan tuovat monenlaiset myynti- ja esittelypisteet sekä paikkamaksuton Maitolaituri-kirppis, johon yksityishenkilöt voivat tulla myymään kirpputoritavaraa. Kirppikselle tulee myös ”ota tästä ilmaiseksi” -kierrätyspöytä, johon kuka tahansa voi tuoda pienikokoisia, ehjiä tavaroita, kuten kesälukemista tai leluja.

Maitolaituri Syvälahden Viihdekeskuksessa la 20.7.2019 klo 11-15. Yleisölle vapaa pääsy.