Laulukilpailu taas sopraanoiden juhlaa

0

Vuodesta 1987 lähtien Kangasniemen musiikkiviikkojen laulukilpailu on tuonut yleisön eteen mielenkiintoisen ja tasokkaan otoksen nousevista suomalaisista laulajista. Tämä vuosi jatkoi hyvällä tavalla perinteitä. Yleisö sai kahtena päivänä kuulla loistavia musiikkiesityksiä ja mielenkiintoisia kappalevalintoja, jotka toivat hyvin esiin erilaisten äänialojen ominaisuuksia.

Perinteet jatkuivat myös siltä osin, että sopraanot nousivat jälleen pääosiin. Kahdeksan finalistin joukkoon mahtui kuusi sopraanoa, yksi mezzosopraano ja yksi baritoni. Lopulta ei ollutkaan mikään yllätys, että voittajina kisan jälkeen pääsivät poseeraamaan sopraanot Annika Leino, Johanna Nylund ja Minna-Leena Lahti. Leino sai voittajana 6500 euroa ja Nylund ja Lahti kumpainenkin kolmannen sijan jakajina 2500 euroa. Kakkossijaa ei tänä vuonna jaettu lainkaan.

Tuomariston puheenjohtaja Mikko Franck korosti puheenvuorossaan, että tuomariston valinta oli täysin yksimielinen.

– Voittajan valinta ei tuottanut vaikeuksia eikä vienyt aikaa, mutta viihdyimme ylhäällä pitkään, kun joku oli tuonut pöytään niin hyvät pullat, vitsaili Franck.

Franckin mukaan Leino erottui kilpailussa edukseen vahvan ja laajan äänimateriaalinsa ansiosta. Yleisöönkin Leinon laulu upposi. Varsinkin Leinon puolison Jukka Nykäsen säveltämä Miksi kysyisin enempi? sai raikuvat suosionosoitukset. Leino lauloi kappaleen yleisölle myös voiton ratkettua.

Johanna Nylund osoittautui taitavaksi ja tekniseksi laulajaksi. Minna-Leena Lahti puolestaan erottui räväkällä tulkinnallaan, joka tuli loistavasti esiin Clorindan aariassa.

Yleisön aplodien perusteella palkintosijoille olisi pitänyt ehdottomasti sijoittua myös Stella Tähtisen ja laulajana varsin valmiilta kuulostavan Pii Rytkösen. Mutta kun kilpailun taso on korkea, eivät kaikki loistavatkaan laulajat voi palkinnoille päästä.

Nuorelle laulajalle menestys Kangasniemen laulukilpailussa voi olla askel kohti suuria rooleja ja esiintymisareenoita. Laulajien matkassa voittajaksi selviytyy myös Kangasniemi. Suomen kauneimman kunnan laulukilpailu jättää varmasti jälkensä kilpailijoiden muistoihin ja maininnan kilpailumenestyksestä cv-listaukseen.

– Tämä voitto on erittäin tärkeä etappi urani varrella. Kilpailu ja Kangasniemi on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Kaikki järjestelyt on täällä hoidettu kiitettävästi, kehui Annika Leino kisan jälkeen.