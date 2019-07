On musiikin aika

0

Nuottiavaimet liehuvat saloissa merkkinä siitä, että Kangasniemen lippulaiva Musiikkiviikot on ankkurissa Puulan tärkeimmässä satamassa jo 37. kerran, ja juhlat voivat alkaa.

Laivaa alettiin rakentaa jo Kangasniemen Musiikkikurssilla tasan 40 vuotta sitten, ja se vankka runko on edelleenkin tärkein osa koko alusta. Ilman ammattinsa osaavia taiteellisia opettajia, ei ole orkestereita, eikä Musiikkiviikkojakaan.

Kangasniemi-sali on täydessä loistossaan, mutta kaunis kirkkomme saa tänä vuonna levätä. Saimme onneksemme yhteistyökumppaneiksi Hankasalmen kunnan, seurakunnan ja musiikkiyhdistyksen. Viikkojen aluksi pääsemme maantietä pitkin helposti sinne, ja matka ei ole pitkä.

Kapteenillamme, maestro Mikko Franckilla, on Hankasalmen kirkossa huikea instrumentti: Kuopion kaupunginorkesteri. Juhlat aloittaa Richard Wagnerin säveltämä, Wartburgin laulukilpailuista kertovan Tannhäuser -oopperan alkusoitto. Alun jälkeen solistiksi astelee lapsuuteni sankaribasso Matti Salminen kuninkaan roolissa. Hän on jo voittanut kaikki kilpailut ja laulaa meille sydämellään.

Tiedätkö missä on Wartburg? Itse en ollut aivan varma, joten otin karttakirjan esiin ja tarkistin. Uskon, että myös siellä Keski-Euroopassa tekee moni samoin, haluten tietää missä Kangasniemi sijaitsee. Se on se Suomen kaunein paikka, jossa järjestetään laulukilpailut sielläkin, sehän jo lukee monen taiteilijan esittelytekstissäkin. Nämä olivat myös minun ainoat tietoni kunnasta, muuttaessani tähän satamaan. Musiikki yhdistää monia asioita!

Vaikka juhlamme eivät ole kaupungissa tai jahdilla, emme saa unohtaa niitä jalokiviä mitä tämä laiva meille tänne maaseudulle tuo! Meille kaikille on jo jotain tilattuna: koulutusta, kilpailut ja konsertteja. Valitse omasi, tai ota itsellesi vaikka kaikki aarteet!

Minun laivapestiini kuuluu jo nyt kiittää kaikkia, aina kaltaisistani kajuuttavahdeista kapteeniin asti! Tänä vuonna aivan erityisen sydämellinen kiitos menee luotsiveneille, eli kaikille Kangasniemen Musiikkikurssilla opettaneille taiteilija-pedagogeille!

Oman timanttini laivasta saan, kun kuningas Salminen laulaa minulle jo ala-asteella kuulemani lempiaariani: ”Mögst du, mein Kind, den fremden Mann willkommen heißen?” (Tahtoisitko, lapseni, toivottaa vieraan tervetulleeksi!)

Juhlat alkakoon, tervetuloa!

Sampo Harrio