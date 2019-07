Musiikkiviikot käyntiin Hankasalmen kirkossa

0

Kangasniemen 37. Musiikkiviikot alkavat komeasti perjantaina 12.7. klo 19, kun kuningasbasso Matti Salminen ja maestro Mikko Franck astuvat lavalle harvinaisessa yhteisesiintymisessä Suomessa. Heidän seurassaan ovat Kuopion kaupunginorkesteri ja nuoret laulajat, Maiju Vaahtoluoto suoraan Berliinistä ja Sanna Iljin suoraan tieltä huipulle. Konserttipaikka on tällä kertaa Hankasalmen kirkko, koska Kangasniemen oma kirkko on pois käytöstä korjaustöiden vuoksi.

Avajaiskonsertin jälkeen käydään perinteinen Kangasniemen laulukilpailu 13.-14.7.2019 Kangasniemi-salissa.

Kilpailun tuomariston puheenjohtaja on taiteellinen johtaja Mikko Franck ja muut jäsenet Rilla Kyykkä, Hannu Niemelä, Johanna Rusanen-Kartano, Sirkku Wahlroos-Kaitila. Vuoden 2018 Kangasniemen laulukilpailun voittaja baritoni Tiitus Ylipää esiintyy 15.7. tutulla lavalla, mutta nyt vastavalittujen, vuoden 2019 kilpailussa palkittujen laulajien kanssa.

Pianovirtuoosi ja säveltäjä Iiro Rantala palaa muutaman vuoden tauon jälkeen Kangasniemelle ja ennustaa koko ensi vuoden sään Kangasniemellä jo heinäkuussa Twelve Months –konsertissa 17.7.

Perheen pieniä ei ole unohdettu, sillä Lasten Kunnantalo soi! 18.7. Kangasniemellä.

Pikku Kakkosen pitkäaikainen ja rakastettu juontaja Siina Hirvonen ystävineen johdattaa lapset musiikin ihmeelliseen maailmaan! Konsertin lisäksi ohjelmassa on työpajoja.

Perjantaina19.7. klo 20 Kangasniemi-salissa kuullaan oopperaa: Silvia ja Minä –oopperan on säveltänyt Markus Fagerudd ja libretto on Eppu Nuotion ja Tiina Brännaren käsialaa. Oletko käynyt Buckinghamin palatsissa? Kangasniemi-sali muuntautuu kahden legendaarisen kruunupään kohtaamispaikaksi. Mistä kuningattaret Elisabet II ja Silvia puhuvat, kun kukaan ei kuule? Rooleissa: Kuningatar Elisabet II: Johanna Rusanen-Kartano, sopraano Kuningatar Silvia: Riikka Hakola, sopraano, TampereRaw -yhtye.

Konserttien lisäksi Musiikkiviikoilla on kurssitoimintaa ja kursseilla opiskelevia on mahdollisuus kuulla useassa konsertissa: tänä kesänä 40-vuotisjuhlaa viettävän Kangasniemen Musiikkikurssin kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy. Lisäksi Laulun kesäakatemian kursseilla opiskelevat konsertoivat Kangasniemellä 20.7.2019.

www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi