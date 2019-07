Tino Lehto mukana kilpaveneiden GT30 -luokassa

0

Puulan Veneseuraa edustavan Tino Lehdon kisakausi kilpaveneilyn GT30 -luokassa sai kesäkuussa Rauman kisaviikonloppuna vauhdikkaan startin. Tuloksena viikonlopusta oli aika-ajostartin voitto ja kokonaistulosten kakkossija.

– Aika-ajot sujuivat erinomaisesti, mutta ensimmäinen lähtö ei sujunut odotetulla tavalla, joten en päässyt kärkeen, kertaa 20-vuotias Tino Lehto.

Kilpailemisen GT30-luokassa Lehto aloitti jo viime kaudella. Tuolloin kokemusta haettiin kahdessa osakilpailussa. Nyt alla on hyvä vene, jolla on voitettu useampiakin Suomen mestaruuksia, joten lähtökohdat kisaamiseen ovat hyvät. Lehto ei kuitenkaan lähde kisoihin mukaan henkseleitä paukutellen.

– Kisoissa on mukana paljon kokeneita kilpailijoita. Itse olen vasta aloittelija, joten mitään kilpailullisia tulostavoitteita ei tälle kaudelle ole asetettu. Tavoitteena on kehittyä paremmaksi ja oppia uutta, sanoo Tino Lehto.

Vesi on ollut Tino Lehdon elementti ihan pienestä pitäen. Vaikka kilpailuista ei ole vielä paljon kokemusta, vedestä on.

– Vesillä Tino on liikkunut jo ihan vauvaikäisestä lähtien. Kiikkerät kumiveneet ja erilaiset moottorit ovat tulleet tutuiksi, sanoo paikkakunnalla veneistä tunnettu isä Ilkka Lehto.

– Omaksi vahvuudekseni laskenkin vesielementin hyvän tuntemuksen. Olen oppinut lukemaan vettä ja aaltoja hyvin, vahvistaa myös Tino.

Kilpaveneily on kiinnostanut Tinoa jo pitkään. Hän kertoo käyneensä isänsä kanssa katsomassa vuosien mittaan paljon veneilytapahtumia ja kilpailuja.

– Kun kilpaveneilyn kokeileminen tuli viime kesänä mahdolliseksi, päätin heti lähteä mukaan. Viime kaudella ajoin kaksi kisaa. Tänä kesänä pääsen kiertämään täyden kisaohjelman.

Seuraavat kilpaveneiden RaceWKND järjestetään Jyväskylän Lutakossa 20.-21. heinäkuuta. 27.28. heinäkuuta on vuorossa Kuopio. Kotkassa 10.-11. elokuuta ajettava kisa on samalla GT30- ja F4-luokkien MM-kisa. Kauden päätöskisa ajetaan Helsingissä soutustadionilla 31.8.-1.9.

Tino on tyytyväinen siihen, että kisatoimintaan on saatu mukaan mukavasti myös paikallisia sponsoreita. Tosin raha ei veneilyssä näyttele niin ratkaisevaa roolia kuin muussa moottoriurheilussa.

– Uusi vene koneen kanssa maksaa alle 10 000 euroa. Kisamatkat, polttoaineet ja osallistumismaksutkin ovat kohtuullisia. Ei tarvitse olla mikään miljonääri, jotta pääsee harrastukseen kiinni.

– Laji onkin tällä hetkellä Suomessa vahvassa nousussa. Suomalaiset ovat menestyneet hyvin kansainvälisesti ja uusia harrastajia on tullut mukaan. Jos laji kiinnostaa, kannattaa tulla mukaan kokeilemaan, kannustaa Tino.

Veneillä ajetaan kilpaa useammassa luokassa. SJ10 -luokka sopii 8-12 -vuotiaille. Luokassa moottori saa olla nelitahtinen 10 hevosvoiman vakiomoottori. Veneiden nopeus nousee noin 45 kilometriin tunnissa. GT15 on kansainvälinen nuorisoluokka 10-16 -vuotiaille. 15 hevosvoiman moottori antaa yksirunkoveneelle kyytiä noin 60 kilometriä tunnissa.

GT30, jossa Tino Lehto ajaa, on kansainvälinen luokka, jossa yksirunoveneelle vauhtia antaa 30 hevosvoiman vakiomoottori. Nopeus nousee 80-90 kilometriin tunnissa. F4 on SM-sarjassa rataveneiden kuninkuusluokka, jossa moottorin teho voi olla 60 hevosvoimaa. Vauhtia luokan veneillä voi olla jopa 120 kilometriä tunnissa.

RaceWKND pitää sisällään useita lähtöjä. Viikonloppu alkaa perjantain katsastuksilla. Lauantaina ajetaan aika-ajot, joiden perusteella ratkaistaan laituripaikka ensimmäiseen kisastarttiin. Sekä lauantaina että sunnuntaina ajetaan kaksi kisastarttia, joista kolmen parhaan sijoitusten perusteella ratkaistaan viikonlopun kokonaissijoitus.

Kisoja voi seurata suorana lähetyksenä myös Haven Liven youtubekanavalta.