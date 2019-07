Puulacuppia tänään ja huomenna

0

Puula-Cuppi-harrastelijajalkapalloturnaus järjestetään viikonloppuna jo kolmannentoista kerran Kangasniemen urheilukeskuksessa. Turnauksessa on mukana 24 joukkuetta eri puolilta Suomea. Joukkueista kahdeksan on kangasniemeläisiä, neljä porukkaa saapuu Mikkelistä, kolme Jyväskylästä ja kaksi Keravalta. Muiden joukkueiden kotipaikoiksi on merkattu Hämeenlinna, Helsinki, Hirvensalmi, Äänekoski, Nurmijärvi, Hyvinkää ja Sysmä.

Kaikki joukkueet pelaavat aluksi alkusarjan pelit samassa sarjassa, josta lohkojen parhaat jatkavat kilpasarjaan. Heikommin sijoittuneet jatkavat harrastesarjaan tai korjaussarjaan. Neljällä kentällä samanaikaisesti pelattavat pelit alkavat perjantaina kello 18 ja jatkuvat lauantaina alkaen klo 9.30. Peliaika on 20 minuuttia ja turnauksessa sovelletaan Suomen Palloliiton jalkapallosääntöjä, jotka on muokattu harrasteturnaukseen soveltuviksi. Pelaajien alaikäraja on 15 vuotta ja joukkueissa voi olla sekä mies- että naispelaajia. Viime kesien turnaukset ovat keränneet paikalle noin 260-300 harrastejalkapalloilijaa vuosittain.

Yleisollä on turnaukseen vapaa pääsy ja puffetti palvelee koko tapahtuman ajan. Puula-Cupin järjestää Myräkkä ry. Pääyhteistyökumppanina toimii Rakennuspalvelu Joni Pietarinen ja yhteistyössä on mukana myös monia muita paikallisia yrityksiä sekä KaPa-51 salibandy 07-/08-juniorit, jotka toimivat tärkeässä tehtävässä turnauksen pallopoikina.

Lisätietoa: www.myrakka.com/puulacuppi