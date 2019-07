Jorma Uotinen tänään Syviksessä

0

Ei huono – Porista Parisiin -draamakonsertti nähdään Syvälahden lavalla tänään perjantaina. Kokonaisuudessa käydään läpi Porista kotoisin olevan ja Pariisissa työskennelleen Jorma Uotisen elämää sekä taiteilijan tien onnistumisen ja epäonnistumisen hetkiä huumorilla, ilolla ja ironialla – unohtamatta elämän traagisiakaan sävyjä.

Draamakonsertin tuottaa Kangasniemen Makkolan kylältä kotoisin oleva ja Porissa vaikuttava tanssipedagogi ja koreografi Liisa Nojonen.

– Me olemme Liisan kanssa hyvät ystävät jo 1980-luvulta saakka. Olen ollut opettamassa hänen tanssikoulussaan ja tehnyt koreografioita Pori Dance Companylle, Jorma Uotinen kertoo.

Pori Dance Company on Liisa Nojosen oman tanssikoulunsa yhteyteen perustama ammattitanssiryhmä, joka esiintynyt Kangasniemen kulttuurikesässä vuonna 2005 muun muassa teoksilla, joihin Uotinen laati koreografiat.

– Jorma on tehnyt meille merkittäviä koreografioita, Liisa Nojonen kertoo.

Jorma Uotinen on tullut suuren yleisön tuntemaksi tanssitaiteilijana, jona hän onkin tehnyt varsin mittavan ja arvostettavan uran. Draamakonsertissa hän tuo esille paitsi elämäntarinansa myös laulajan taitonsa. Hän on laulanut jo pidemmän aikaa. Uotinen teki studioalbumin jo 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun taitteessa hän ryhtyi myös esiintymään.

Meni muutama vuosi, kun hän sai mukaansa Trio Avecin muusikot, jotka soittavat myös Ei huono – Porista Pariisiin draamakonsertissa. Pianotaiteilija Jari Hakkaraisen lisäksi triossa soittavat sellotaiteilija Helena Plathan ja harmonikan mestari Petri Ikkelä.

Uotisen draamakonsertissa esittämät laulut ovat pääosin ranskalaista musiikkia ja niillä on hänelle henkilökohtainen merkitys. Mukana on muun muassa Leó Ferrén ja Jacques Brelin chansoneita sekä Edith Piafin lauluja, kuten La Vie en Rose.

– Kun aikoinaan muutin Pariisiin ja tanssin Pariisin oopperassa, ranskalainen musiikki tuli minulle tutuksi. Olen myös tehnyt aikoinaan Helsingin kaupunginteatterissa teoksen Piaf Piaf, joka peilasi Edith Piafin elämää. Tein sen myös 2000-luvulla Unkarin Budapestissa. Piafin laulut ovat minulle hyvin rakkaita ja merkityksellisiä, Uotinen kertoo.

Konsertissa kuullaan myös Pariisin taivaan alla, sekä Uotisen pianistin Jari Hakkaraisen tekemiä lauluja.

– Lauluilla on konsertissa perustellut paikkansa ja ne kuljettavat kertomusta. Käytän nimeä draamakonsertti, jonka olen varastanut taiteilija Ritva Oksaselta, joka käyttää tätä termiä. Se on osuva termi esitykselle, jossa on dramaturginen linja, eikä vain lauluja laulun perään, Uotinen kertoo.

Konsertissa esiintyy myös Uotisen entinen puoliso Helena Lindgren.

– Hänen merkityksensä minun elämässäni on ollut hyvin fundamentaalinen.

Jorma Uotinen: Ei huono – Porista Pariisiin 5.7. klo 19 Syvälahden viihdekeskuksessa.