Kokot jäävät polttamatta

Juhannusta joudutaan tänä vuonna viettämään lähes koko Suomessa ilman kokkoja. Ilmatieteenlaitoksen ennusteen mukaan metsäpalovaroitus on voimassa juhannusaattona pohjoisinta Lappia lukuunottamatta kaikkialla maassa. Rankoistakin ukkossateista huolimatta maasto on edelleen rutikuiva.

Aiemmin kokkoja on voinut polttaa pelastusviranomaisten erikoisluvalla. Nykyisen lain mukaan pelastusviranomaiset eivät enää voi myöntää poikkeuksia tulentekokieltoon, jos metsäpalovaroitus on voimassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokon tai edes nuotion tekeminen on metsäpalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty. Avotuleksi katsotaan myös kertakäyttögrillit.

Mikäli metsäpalovaroitus poistuu, kokon voi polttaa, jos polttamiseen on maanomistajan lupa. Sekin kannattaa muistaa, että vastuussa tulesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ei ole juhannustapahtuman järjestäjä vaan tulen sytyttänyt henkilö.