Peter Panin näytökset alkavat

Tänään keskiviikkona 19.6. saa ensi-iltansa koko perheen musikaali Peter Pan. Nuorista teatteri- ja taidealan harrastajista ja ammattilaisista koostuva Kenno-ryhmä tuo Työväentalon lavalle musiikkielämyksen, jollaista ei Kangasniemellä ole ennen nähty. Taitavat ja varmaotteiset tekijät kuvailevat esitystään moderniksi ja mielenkiintoiseksi versioksi monelle tutusta Peter Panin tarinasta.

Perjantain harjoitusten kuhinassa ohi hyppelevä Peter Pan kuvailee musikaalia pyynnöstä kolmella sanalla: ilkikurinen, hassutteleva ja leikkisä. Kiiltokuvamaista Disney-versiota tutusta tarinasta ei Työväentalon lavalla tulla myöskään ohjaaja Mari Karjalaisen mukaan näkemään.

– Peter Pan kuvaa elämää ja leikkimistä elämän keskellä. Kentät vaihtuvat, mutta leikki ei katoa elämästä koskaan. Peter panissa on monta ulottuvuutta.

Kaikki musikaalin sovituksesta puvustukseen on kangasniemeltä lähtöisin olevien nuorten käsialaa. Kennon musikaalit ovat tuttuja jo muutaman vuoden varrelta, mutta tänä vuonna ryhmä päätti tehdä valmiin musikaalin. Mari Karjalaisen mukaan valmiin musikaalin tekeminen tuo mukanaan haasteita, mutta se on myös mielenkiintoinen ja uudenlainen projekti. Produktion tuottaja Saara Pylvänäinen on samaa mieltä. Kun näytelmänkirjoitusprosessi jäi välistä, voitiin valita musikaali, jossa musiikki on haastavampaa ja teksti valmiina. Pylvänäinen kertoo, että Peter Panin pohdinta alkoi viime syksynä, kun he alkoivat ohjaajan kanssa valita musikaalia ja viedä lupaprosessia eteenpäin.

– Oli jännä nähdä millaista se tulee olemaan, tuumaa Pylvänäinen päätöksestä tehdä valmis musikaali. Juuri Peter Paniin päädyttiin, sillä ulkomaalaisten musikaalien lupien hintavuuden vuoksi kotimainen musikaali on helpompi toteuttaa. Ritva Holmbergin, Jukka Linkolan ja Jukka Virtasen 80-luvulla luoma musikaali on kestänyt aikaa hyvin, ja se esitettiin mm Jyväskylän Kaupunginteatterissa kaudella 2017-2018.

Musikaalin tuottaja Saara Pylvänäinen on Kennon perustajajäseniä. Pylvänäisen vastuulla ovat kaikki käytännön järjestelyt, kuten musikaalin markkinointi, tilavuokrat, graafinen ilme, ja esitysten lähestyessä myös lipunmyynnin ja kahvion organisointi muutamien apukäsien kanssa. Arkielämässä Pylvänäinen on kulttuurituottaja, ja hän aloitti hiljattain Mikkelin teatterissa markkinointisuunnittelijan työssä.

Mikä saa tekijät palaamaan tuttuihin maisemiin ja musikaalien tekoon kesä toisensa jälkeen? Tuottaja Pylvänäisen mukaan parasta musikaaliprojekteissa on yhdessä tekeminen ja kehittymisen näkeminen. Kaveriporukasta alkunsa saanut musikaaliryhmä on tiivis ja osaava joukko, jolla on halu päästä toteuttamaan itseään ja kehittyä. Koreografi Suurosta viehättää musikaaleissa juuri se porukka, joka yhdistää tanssi- ja musiikkiharrastukset. Koska harva ainakaan alkuperäisistä musikaalin tekijöistä asuu enää Kangasniemellä, vaatii harjoitusten järjestäminen kuitenkin aikataulujen tarkkaa suunnittelua. Pitää selvittää ajoissa, riittääkö ihmisillä aika omistaa kesästä kuukausi musikaalille ja onko näyttelijöitä tarpeeksi. Tällä kertaa puolet näyttelijöistä on ensikertalaisia.

Ohjaaja Karjalaisen saa vuosi toisensa jälkeen musikaalien pariin palaamaan motivoitunut porukka, jossa kaikki ovat valmiita kokeilemaan ja elämään teatterimaailmaa yhdessä. Karjalainen olisi toivonut, että omassa nuoruudessa paikkakunnalla olisi ollut toimiva nuorisoteatteri, ja haluaakin nyt itse toteuttaa sitä ja jakaa oppia nuoremmille. Ohjaaja huomauttaakin, että moni kennolainen on lähtenyt myös jollakin tapaa teatteriin liittyvälle alalle.

– Toteutetaan kaikki ehkä omaa unelmaa jollakin tavalla.

Kangasniemen musikaalit ovat isoja projekteja, jotka vaativat pitkiä päiviä ja hurjan määrän talkootyötä.

– Kaksi viikkoa mennyt ihan aamusta iltaan, että kyllä tässä hikeä vähän pukkaa, toteaa Karjalainen, eikä uskalla ainakaan heti luvata vastaavaa produktiota ensi kesälle. Laulunopettajana työskentelevä Karjalainen suuntaa seuraavaksi valloittamaan Lahden musiikkikenttiä.

Peter Panin ensi-ilta Kangasniemen työväentalolla tänään keskiviikkona 19.6. klo 18. Toinen esitys torstaina 20.6. klo 18. Seuraavat esitykset 27.6, 28.6, 30.6, 4.7, 5.7. ja 6.7.