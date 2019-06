Kukkasia istutetaan yhdessä tulotien risteykseen tänään

0

Toivakan- ja Joutsantien risteyksessä saavat Kangasniemelle tulijat pian vastaansa värikkään näyn. Risteykseen nimittäin ryhdytään istuttamaan kukkasia. Hankkeen takana on Tarja Pölkki, joka on hankkinut luvan Ely-keskuksesta ja organisoinut tulevat istutukset.

– Tein aloitteen asiasta ja siihen on saatu tuki ja ohjeistus, Pölkki kertoo.

Ideana on, että jokainen halukas saa istuttaa risteykseen tuleviin laatikoihin oman kukan. Kukkien tulee olla matalia tai riippuvia ja liikenneturvallisuus ei saa vaarantua. Ensimmäisen kukan risteykseen istuttaa tänään maanantaina kunnanjohtaja Risto Nylund.

– Ajatuksena on, että tehdään kaunista yhdessä, Pölkki kertoo.

Istutuslaatikot ovat lahjoituksia ja osan kukista on lahjoittanut paikalliset alan yritykset.

Kukkaistutusta Toivakan- ja Joutsantien risteyksessä maanantaina 17.6. klo 12.30.