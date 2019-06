Kamarimusiikkia tänään Kangasniemi-salissa

0

Kuopiolainen KallaKvartetti konsertoi Kangasniemi-salissa 15.6. KallaKvartetti on vuonna 2015 perustettu Kuopion kaupunginorkesterin muusikoista koostuva kamarimusiikkiryhmä. Kvartetissa soittavat huilisti Päivi Väisänen, viulisti Elisabeth St-Cyr, alttoviulisti Mikko Väisänen ja sellisti Peter Gospodinov. KallaKvartetti esiintyy aktiivisesti ympäri Suomea, erityisesti Itä-Suomen seudulla.

KallaKvartetin sydäntä lähellä on yleisötyö niin kouluissa ja päiväkodeissa kuin myös esim. palvelutaloissa ja sairaaloissa. Kvartetti taipuu moneen; ohjelmiston pääpaino on klassisessa huilukvartettokirjallisuudessa, mutta muusikot sovittavat tälle kokoonpanolle sopivaksi ohjelmistoa niin tangoista rockiin kuin suomalaisista ikivihreistä lastenlauluihin.

KallaKvartetti haluaa laajentaa huilukvartettorepertuaaria tilausteosten myötä.

Kvartetti kantaesitti säveltäjä-kapellimestari Atso Almilan sekä säveltäjä-huilisti Herbert Lindholmin KallaKvartetille omistamat teokset keväällä 2018. Näitä teoksia KallaKvartetti lähtee kesällä 2019 viemään Kanadaan Pohjois-savon kulttuurirahaston tuella. Kvartetti konsertoi mm. Quebecissä, Drummondvillessä sekä Ottawa Chamber-festivaalilla. Kangasniemen konsertissa kuullaan Kanadan kiertueen ohjelmistoa.

Kvartetti on tilannut uuden teoksen myös professori Gregor Urbanilta.

KallaKvarettti konsertoi Kangasniemi-salissa 15.6. klo 14.