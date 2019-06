Kangasniemen Osuuspankin 5000:s omistaja-asiakas sai palkinnon -Vilma Tuimala saa kotipihaansa oman liukumäen

0

Kangasniemen Osuuspankin viidestuhannes omistaja-asiakas palkittiin Kangasniemen Osuuspankissa perjantaiaamuna. Palkinnon sai Vilma Tuimala, 4, joka tuli äitinsä Satu Sorrin kanssa Osuuspankkiin ottamaan palkinnon vastaan.

Palkinnoksi omistaja-asiakkuudestaan Tuimala saa keinu- ja liukumäki-leikkitelineen omaan pihaansa. Palkinnoksi valikoitui keinu- ja liukumäkiyhdistelmä Tuimalan oman toiveen mukaisesti. Palkitsemistilaisuudessa Tuimala sai tosin käteensä kimpun oransseja kukkia, sillä varsinainen palkinto ei olisi Osuuspankin aulaan mahtunut. Paikalla olivat Tuimalan ja hänen äitinsä lisäksi Kangasniemen Osuuspankin palvelupäällikkö Elisa Kuitunen, asiakasneuvoja Ella Vilen sekä toimitusjohtaja Seppo Laurila.

Kukkakimppu kädessään Tuimala kertoo, että odottaa omassa liukumäessä laskemista kovasti. Äiti Satu Sorri nyökyttelee vieressä. Pian viisivuotias Vilma on ahkera liukumäenlaskija ja keinuja myös päiväkodin pihalla.

Palkintotilaisuuden jälkeen tyytyväinen omistaja-asiakas ja hänen äitinsä pääsivät katsomaan vielä paketissa olevaa liukumäkeä Osuuspankin alakertaan.

Kangasniemen Osuuspankin 5000 omistaja-asiakkaan rajapyykki ylittyi tänä keväänä. Toimitusjohtaja Seppo Laurilan mukaan on hienoa, että 5000:s omistaja-asiakas on juuri nuori henkilö.

Nuorien huomioiminen on näkynyt Osuuspankin 5000:n omistaja-asiakkaan juhlistamisessa aiemminkin, kun pankki lahjoitti Kangasniemen lukiolle 5000 euroa oppikirjojen hankkimista varten.