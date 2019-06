Ville Valon ja Agentsin keikalle myytiin liikaa lippuja

0

Syvälahden viihdekeskuksessa lauantaina järjestetty Ville Valon ja Agentsin keikka aiheutti osalle yleisöstä pettymyksen. Kaikki lipun ostaneet kun eivät päässeet lavan sisälle seuraamaan konserttia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

– Ollaan tietysti harmissaan, ettei kaikki päässeet sisälle, kommentoi lavaisäntä, Viihdekeskuksen toiminnanjohtaja Reijo Pynnönen.

Pynnösen mukaan kulku päälavan sisälle puuroutui illan aikana monesta syystä. Esiintymislavan edustalla piti olla turva-aidat, ja esiintyjillä oli runsaasti omaa tekniikkaa, joka vei sisältä tilaa. Lisäksi ovien pieliin seisomaan jääneet ihmiset ruuhkauttivat kulkua lavalle ennen esityksen alkua, vaikka sisällä oli tilaa.

Tanssi-iltoina vastaavia ongelmia ei ole, vaikka väkeä on paljonkin. Tämä johtuu siitä, että yleisö jakaantuu tasaisemmin viihdekeskuksen alueelle, muun muassa rannan karaokepubiin, kahvioon ja ulkolavalle. Nyt syynä tungokseen oli se, että tällä kertaa kaikki halusivat yhtä aikaa nähdä päälavalla esiintyneen artistin.

– Ei pystytty siihen varautumaan. Olisi pitänyt lähteä lipunmyynnissä varovaisemmin liikkeelle ja myydä 1500 lippua. Silloin kaikki olisivat olleet tyytyväisiä, eikä valituksia olisi tullut. Tosin sitten olisimme joutuneet nostamaan lipun hinnan 50 euroon, Pynnönen kertoo.

Syviksen keikan lipun hinta on Ville Valon ja Agentsien kiertueen halvin eli 35 euroa. Keikalle myytiin 2000 lippua, ja se oli loppuunmyyty jo helmikuussa. Lippuja ei myyty enää ovella.

Syvälahden lavan alueelle saa ottaa 2500 henkeä.

Kaikkiaan tilanne oli usean yhteensattuman summa.

– Kun liput myytiin loppuun, ei voinut muuta kuin toivoa parasta ja sitä, ettei tule helle.

No helle tuli, ja lauantai oli yksi kuluvan kesän lämpimimmistä päivistä. Vaikka lavan ilmastointi oli uusittu juuri ennen keikkaa, nousivat lämmöt päälavan sisällä paikoitellen 30 asteeseen ja osa paikalla olleista valitti ahtaassa tilassa vallinnutta kuumuutta.

– Ei mikään ilmastointi pystynyt pitämään sitä viileänä.

Pynnösen mukaan järjestysmiehet jakoivat lavan edustalla juotavaa yleisölle.

– Kun jossakin on sanottu, ettei ollut järkkäreitä, niin illan aikana töissä oli 55 henkeä, joista 27 järjestysmiestä. Mutta kaikkea ei kukaan näe ja valot piti olla shown takia poissa, joten lavalla oli hämärää.

Pynnönen myöntää illan ongelmat ja katsoo, ettei vastaavaa tulevaisuudessa kannata järjestää.

– Ei kannata ottaa tällaisia ohjelmia, koska alue ja tila loppuvat kesken, ellei järjestetä sitten ulkoilmakonserttia. Lähden aina siitä, että yleisöllä on positiivinen kokemus.

Harmissaan hän on, kun negatiivista palautetta on kohdistunut myös lavan talkoolaisiin.

– Meillä oli todella kova vapaaehtoisten miehitys ja kaikki tekivät niska limassa töitä, ja nyt heitäkin on mollattu. Se harmittaa. Annan talkoolaisille suuren kiitoksen.

Keikasta on tullut järjestäjille myös kiitosta.

– On paljon niitä, jotka olivat hyvin tyytyväisiä, ja jotka menivät ajoissa sisälle.

Keikkaan tyytyväiset kiittelivät järjestäjille tulleessa palautteessa illan tunnelmaa. Hyvin keikan nähneet ja kuulleet kertoivat järjestäjille myös, että sisään mahtui, kun vain meni oviaukkoja tukkineiden ihmisten ohi peremmälle sisälle.

Reijo Pynnösen mukaan nyt Syvälahden Viihdekeskuksella katsotaan eteenpäin.

– Haasteita pitää olla ja se vain innostaa tekemään.

Syvälahden tanssikesä jatkuu suunnitelmien mukaan.

– Tämä ei vaikuta tanssi-iltoihin mitenkään, koska niissä porukka jakaantuu alueelle, eikä ruuhkaa tanssilattialle tule.

Syvälahden Viihdekeskus on yksi Suomen suosituimmista tanssilavoista. Se on valittu useana vuonna Suomen kauneimmaksi kesälavaksi.

