Kolumni: Kangasniemi – paikka, jossa tapahtuu!

Kunta on uusimassa nettisivuja ja viestintää asiakkaita; kuntalaisia, matkailijoita, vapaa-ajanasukkaita ja yrityksiä paremmin palvelevaan suuntaan. Samalla uusitaan kunnan viestintästrategia. Palautetta otetaan vastaan kuntaviestinnän, nettisivujen osalta ja muissakin kuntalaisten arjen kysymyksissä ja tarpeissa.

Rantatorin matkailuinfopisteestä on saatavissa kesä- elokuussa matkailuneuvonnan palvelut, kattavasti tietoa kunnan matkailupalvelutarjonnasta ja palvelevista yrityksistä. Matkailuinfosta on lainattavissa kunnan soutuvene ja polkupyöriä sekä frisbeekiekkoja, petankki- ja mölkky-pelit. Kunnan palkkaamat nuoret somelähettiläät tekevät kesäisiä, erityisesti nuoria kiinnostavia juttuja someen kuvien kera. Liikunta- ja nuorisotoimi ”ulkoisti” itsensä kesä-heinäkuun ajaksi rantatorille arkisin klo 9-15, nuorisotila löytyy nyt rantatorilta!

Kesäkausi on käynnistynyt ja keskusta-alue sekä kylät vilkastuneet. Tervetuloa mökkiläiset ja satunnaiset matkailijat kuntaan! Kunnassa on hyvinkin kattava tarjonta kuntalaisia, mökkiläisiä ja lomailijoita palvelevia yrityksiä. Palveluista mainittakoon hyvät päivittäis- ja erikoiskauppapalvelut, hoito- ja terveys-, kulttuuri- ja liikunta-alan palvelut.

Erilaisiin rakentamis-, ja remonttitarpeisiin on tarjolla paikkakunnalla mm. kattavasti mökkitalkkari-, remontointi- ja rakentamispalveluja. Käykäähän myös ostoksilla paikkakunnan kaupoissa ja liikkeissä ja käyttäkää paikkakunnan palveluja, saatavissa hyvää ja asiantuntevaa palvelua! Paikkakunnan yrityksistä on lisätietoa kunnan nettisivujen, www.kangasniemi.fi, yrityshakemistossa.

Kunnassa on tarjolla nyt kesäkautena monia viihdyttäviä tapahtumia, mm. Syvälahden lavatanssit huippuesiintyjineen, Musiikkiviikot, Puula-Cuppi, Puulan iltasoitto, Suuri Puula Suunnistus sekä Maitolaituri. Kesän taidekohteita ovat mm. Juhani Saksan Kivigalleria, Galleria Stella sekä Taidelinna.

Kesäteattereissa on tarjolla koko perheen musiikkinäytelmä Peter Pan Työväentalolla sekä Estaten Keisarikunta Syvälahden Viihdekeskuksessa. Rantatorin tapahtumina mm. tiistaisin Paloaseman rannasta Puulan Kävijöiden kirkkovenesoutu, Puula-Pop, Puulan uistelukilpailu, Elomessut sekä Syysmarkkinat. Rantatorin vierestä löytyy myös upea Pirtin Perinnepuisto, kannattaa tutustua. Voit samalla piipahtaa myös lettukahveilla rantatorilla!

Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät kunnan www-sivuilta/Tapahtumat tai Matkailulehdestä. Kylillä järjestetään myös lukuisia hienoja tapahtumia. Käy tutustumassa vireiden kylien toimintaan! Lisäksi Kangasniemellä on yksi Suomen parhaista golf-kentistä, PuulaGolf sekä taimenkoskista, Läsäkoski. PuulaGolf tarjoaa parhaillaan kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille yhteistyössä kunnan kanssa Koko Kangasniemi Golfaa -maksuttomia tutustumiskursseja. Pistäydy myös kokeilemassa koskikalastusta yhdessä Suomen parhaassa kohteessa.

Toivottavasti moni hyödyntää monipuolista paikkakunnan tapahtuma- ja palvelutarjontaa ja löytää tiensä kesätapahtumiin ja paikkoihin sekä nauttii kunnan luonto-, retkeily- ja mökkeilymahdollisuuksista.

Jukka Siikonen

Elinkeinoasiamies

Kangasniemen kunta

ps. Yritykset, kyläyhdistykset; hyödyntäkää kunnan myöntämät elinkeinotuet mm. kesätyöllistämistuki, koulutus- ja kehittämistuki ja kyläavustus. Lisätietoa tukiporkkanoista, alkavista koulutuksista ja tapahtumista internet-sivuilta/Yrittäjät sekä elinkeinoasiamieheltä, jukka.siikonen@kangasniemi.fi, erityisesti tapahtumista markkinointisihteeriltä, paula.ruusupuro@kangasniemi.fi ja tietoa yleisesti kunnan kesäajan matkailupalveluista matkailuneuvojalta rantatorin matkailuinfopisteeltä.

Nautitaan kesästä Kangasniemellä!