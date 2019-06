Kolumni: Se kesä, kun saimme uuden sillan

0

Oliko se jo maaliskuuta, kun asiasta supattelu alkoi. Silta puretaan. Kesällä! Kiertotielle muka. Ei onneksi kuitenkaan se silta, mitä minä käytän. Joku muu silta sen täytyy olla. Huoh, olisihan se ollut tavatonta koko kesä kiertää jotain kiertotietä. Mitä siitäkin olisi tullut. Huhtikuussa sitten ilmestyivät ne keltaiset taulut ja rastit opasteiden päälle. Onneksi eivät kuitenkaan koske sitä siltaa, jota minä käytän. Kyllä tästä tulee sittenkin yhtä hyvä kesä kuin aiemmatkin!

Vaan kuinkas kävikään. Sieltä se tuli, yllättäen ja pyytämättä kuin faksi Annelille. Koitti päivä, kun silta oli purettu, ja se oli sittenkin SE silta. Eihän tästä mitään tule, mistä nyt pääsee tankkaamaan tai mökille? Pannun Puoti jää kokematta eikä golfkentällekään pääse. Mikkelistä puhumattakaan.

Joku kiertotie kuulema, mutta kamalan pitkä ja vaivalloinen. Niin on vaarallinenkin, ettei sinne kukaan järkevä, omasta turvallisuudestaan huolehtiva tohdi autoaan ohjata. Pyöräilijät armotta tuhon omia. Kuin tie Mordoriin.

Toisaalta minusta on aika hienoa, kun tien ylläpitäjä katsoo Kangasniemen Lapassalmen ylittävän sillan niin merkittäväksi, että haluaa panostaa siihen. Me saamme kokonaan uuden sillan, jonka ylitse kelpaa sitten hurutella, todennäköisesti vuosikymmeniä. Rakentaminen kestää yhden kesän. Yhden kesän. Paljonko tuo nyt on sillan käyttöikään nähden?

Miksi juuri vilkkaimpaan aikaan pitää rakentaa, kyselevät. No kas, siltojen rakentaminen vaan taitaa olla kätevämpää kesäaikaan. Minä ainakin olen nähnyt lumen aikaan silta- tai muita tietöitä lähes yhtä vähän kuin lumiauroja kesällä. Ne vain ovat kausihommia.

On totta, että Salmelantie ei ole tarkoitettu nykyiselle liikennemäärälle. Se lie alkuperäinen syy siihen, että tuo nyt korjattava silta on alun perin tehty. Se on kuitenkin erittäin kätevä kiertoreitti tällaiseen poikkeustilanteeseen. Fiksut tienkäyttäjät – niin aikuiset kuin nuoretkin – tästä varmasti selviävät, kun kyseessä on tilapäinen järjestely.

Ketä tämä ratkaisu ei miellytä, niin onhan meillä onneksi toinenkin vaihtoehto: siitä vaan kiertämään Puulavesi toista olemassa olevaa reittiä eli Hirvensalmen kautta. Kestää kyllä vähän pitempään kuin 8 minuuttia.

Pidetään porukalla huoli järkevästä ja turvallisesta liikennekäyttäytymisestä Salmelantiellä ja sen risteyksissä. Mahdumme sinne varmasti kaikki ja pääsemme perille, minne matka olikaan. Pidetään sitten syksyllä, tai viimeistään ensi kesänä oikein kunnon kemmakat meilläkin uuden, ajanmukaisen sillan kunniaksi!

Mari Meriläinen

Selviytyjäasukas

Salmelantien varrelta