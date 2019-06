Espanjanvesikoira valittiin Kangasniemen kaikkien rotujen näyttelyn kauneimmaksi -Tanja Romon beagle ylsi ainoana kangasniemeläiskoirana Best in Show -kisaan

0

Helatorstaina järjestetty Kangasniemen kaikkien rotujen koiranäyttely veti paikalle noin 1500 koiraa ja kolmisentuhatta ihmistä. Näyttelyn järjestelyistä päävastuun kantoi Kangasniemen Kennelkerho. Mukana järjestelyissä oli paikallisista metsästysseuroista Hokka, Kaihlamäki, Eräveikot, Paukku, Läpsyösti, Paappala, Puulan Erä, Salmenkylä, Sulkula, Synsiö, Vaimosniemi, Vihave ja Vuojalahti. Tapahtumaa toteuttamassa oli noin 300 talkoolaista, tuomaria ja kehätoimitsijaa.

Näyttelyn kauneimmaksi koiraksi päivän päätteeksi järjestetyssä Best In Show -kilpailussa (BIS) valittiin espanjanvesikoira Aquacrest Magic Mike, jonka omistavat Katariina Kahri, Noora Haapanen ja Päivi Uurtola-Kahri. Viisivuotias uros on niittänyt aiemminkin runsaasti menestystä näyttelyissä ja on useiden maiden muotovalio.

Kangasniemeläiskoirista ainoana Best In Show -kilpailussa nähtiin Tanja Romon beagle Kahaltajan Rusketusraidat. Kutsumanimeä Hani totteleva koira on neljävuotias narttu, jolla on teetetty yksi pentue. Aiemmista näyttelyistä Hanilla on muun muassa kolme sertiä, mutta rotunsa ja ryhmänsä parhaaksi se ylsi nyt ensimmäisen kerran ja yllätti omistajansa iloisesti.

– Ei olla käyty vuoteen näyttelyssä ja aamulla vielä arvoin, että viitsinkö lähteä ollenkaan, Romo kertoi.

20 minuutin ajomatkan päässä järjestettyyn kotinäyttelyyn kannatti kuitenkin lähteä.

– Aika huikeat fiilikset, en olisi ikinä uskonut että se voittaisi ryhmän, siinä oli niin hienoja koiria. Beagle on muutenkin sellainen, että se on harvemmin ryhmävoittaja, Romo totesi.

Ryhmäkilpailuihin paikallisista koirista ylsivät Tanja Romon beaglen lisäksi Risto Arkon amerikankettukoira Luolaukkelin Am Buster, Mona Mikkosen beagle Astalan Runolf, Eeva Talvitie-Lehtosen lhasa apso Chic Choix Made of Stars, Janet ja Jouni Tervashongan karkeakarvainen mäyräkoira Welmu Weli Bacchus, Reijo Hokkasen valkoinen ruotsinhirvikoira Alva, Taru Väisäsen hovawart Damirazin Iloinen Napatanssija, Iiris Hyytisen maltankoira Gentle Kiss Magik Moment sekä Terhi Tiihosen brasilianterrierit Teitein Elegant Estella ja Teitein Highlight.

Näyttelyjärjestelyissä oli huomioitu myös perheen pienimmät: tapahtumassa järjestettiin Lapsi ja Koira -kisa sekä Lelukoirakisa, joiden tuomarina toimi Jouni Tervashonka. Kilpailujen suosio ylitti järjestäjien odotukset ja osallistujia oli yhteensä lähes 40.

Osana tapahtumaa järjestettiin myös Junior Handler-kisa, jossa SM-osakilpailun sarjavoittoihin ylsivät Siiri Hautala ja Linnea Pietarila. Suur-Savon piirinmestaruuden voitti Lotta Nykänen.

Mittavan tapahtuman järjestelyt saivat runsaasti hyvää palautetta, eikä suurempia valituksen aiheita löytynyt. Hyvissä tunnelmissa näyttelyn jälkeen oli myös näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Anne Puikkonen.

– Järjestelyt sujuivat hyvin kokeneen talkooväen voimin ja yhteishenki oli hyvä. Suuret kiitokset kaikille tukijoille, talkoolaisille ja näyttelyvieraille, Puikkonen kiitteli.