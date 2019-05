Pääkirjoitus: Kirkon remontti alkaa

0

Kirkon remontti alkaa heti kesäkuun alussa. Viimeinkin. Vuonna 2014 toteutetun remontin ykkösosan jatkoa on odoteltu jo useammankin vuoden ajan. Viime kesänä tapahtumia peruuteltiin turhaan, koska remontti ei alkanutkaan. Nyt tapahtumien peruutukset ovat aiheellisia, koskapa kirkko on poissa käytöstä seuraavien lähes yhdeksän kuukauden ajan.

Osaltaan remontin aloittamista on viivästyttänyt se, että vuonna 1814 valmistuneen arvorakennuksen muutoksille on saatava lupa mm. museovirastolta ja kirkkohallitukselta. Vaikka asiat ovat olleet vireillä jo pitkään, ei vieläkään ole selvillä, voidaanko kaikkia remontin yhteydessä aiottuja operaatioita nyt toteuttaa. Invaluiskan rakentamiselta ja urkulehterin alle suunnitellulta monitoimitilalta luvat puuttuvat vieläkin. Niitä odotellaan juhannukseen mennessä.

Kaikkineen 3,5 miljoonan remontissa kirkko tulee saamaan uuden lämmitysjärjestelmän. 50 vuotta vanha sähkölämmitys korvataan maalämmöllä ja vesikiertoisilla pattereilla. Maalämpöön siirtyminen on seurakunnalta vahva ympäristöteko. Arvioiden mukaan järjestelmän muutoksen myötä kasvihuonekaasujen päästöt pienenevät noin 30 tonnilla vuodessa.

Lisäksi remontissa kirkon perustuksia korjataan ja yläpohjassa parannetaan eristystä. Myös kirkon paloturvallisuus kohenee uuden sprinklerijärjestelmän myötä.

Kirkon remontti toteutetaan pääosin paikallisin voimin. Rakennuspalvelu Joni Pietarinen oli mukana jo remontin ensimmäisessä vaiheessa ja pääsee toteuttamaan nyt myös toista vaihetta. Kokemusta yrityksellä on myös Hirvensalmen ja Mäntyharjun kirkkojen remonteista.

On hienoa, että Kangasniemeltä löytyy erikoisosaamista vaativien, vanhojen remonttikohteiden toteutukseen.

Kangasniemellä on tällä hetkellä käynnissä tai käynnistymässä useita rakennus ja remonttikohteita. Järvi-Suomen Energia piilottaa teiden varsille sähköjä maakaapeleihin ja Lapassalmen siltaa remontoidaan. Kirkkoremontti alkaa kesäkuussa ja piakkoin pitäisi käynnistymän myös Attendon palvelutalon rakentaminen Mäntykankaalla.

Rakennustöistä aiheutuu paljon häiriötä ja vaivaa. Kirkkoremontistakin tulee omat haittansa. Lämmityskaivojen poraukset aiheuttavat meteliä ja maansiirtotyöt näkyvät ja kuuluvat katukuvassa. Oma haittansa on siitäkin, että kirkko on pitkään kokonaan pois käytöstä.

Toivottavasti kuntalaisilta kuitenkin löytyy kärsivällisyyttä. Kun remontti on valmis on meillä käytössä entistä ehompi kirkko.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi