Varkaiden matkaan lähti vanteita ja renkaita

Kangasniemellä on anastettu korjaamon pihasta alumiinivanteita 28 kappaletta ja kolme sarjaa renkaita vanteineen. Lisäksi tekijät olivat anastaneet kolme tai neljä akkua. Tällä rikospaikalla oli havaittu kaksi miestä, jotka liikkuvat paketti-/kuorma-autolla, jossa on erillinen hytti ja kuormatila. Autossa on havainnon mukaan myös mahdollisesti takalaitanostin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tästä varkaus-rikoksesta joko soittamalla vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla: vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.