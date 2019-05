Nuoret kesäretkelle Power-Parkiin – Nuorisovaltuusto päätti uudesta matkasuunnasta

0

Kangasniemen uusi nuorisovaltuusto on kevään aikana käynnistellyt toimintaansa. Maanantaina päästiin jo paikkakunnan nuoria konkreettisesti koskevan päätöksen äärelle. Aiemmin Kangasniemeltä on tehty nuoritoimen ja nuorisovaltuuston järjestämä kesäretki vuorovuosin Särkänniemeen ja Linnanmäelle. Nyt tuohon rytmiin tuli muutos, kun nuorisovaltuusto päätti, että tämän kesän retki suuntautuu Kauhavalle Power-Parkiin.

– Katsotaan nyt miten tämä uusi kokeilu onnistuu, kommentoi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Roosa Rautiainen.

Retkikohteen valinnan lisäksi nuorisovaltuusto on jo ottanut kantaa kunnan muussa valmistelussa eteneviin asioihin. Esimerkiksi Kansis-keskuksen piha-alueen skeittiparkki oli myös nuorisovaltuuston käsittelyssä ja maanantaina joukko otti kantaa myös Kangasniemen laajaan hyvinvointisuunnitelmaan.

Puheenjohtaja Roosa Rautiaisen lisäksi nuorisovaltuustoon kuuluvat Milja Halttunen, Casper Vihervuori (sihteeri), Selma Savolainen, Anniina Mikkonen ja Rojda Göy.

Puheenjohtaja Rautiaisella on läsnäolo ja puheoikeus kunnanvaltuustossa sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksissa. Savolainen puolestaan edustaa Kangasniemeä maakunnallisella tasolla ja mahdollisesti tulevassa Etelä-Savon maakunnan nuorisovaltuustossa.

Nuorisovaltuustoon joukkoa houkutteli halu vaikuttaa nuorten asioihin.

– Nyt haluammekin tehdä itseämme tunnetuksi niin, että nuoret voisivat tulla juttelemaan ja kertomaan toiveistaan, sanoo Rautiainen.

Nuorisovaltuuston päätökset tulevat jatkossa näkymään kunnan verkkosivuilla.

– Lisäksi suunnitteilla on nuorisovaltuuston oman Instagram -tilin avaaminen. Instan kautta varmasti saisimme helpoimmin käynnistetyksi hyvän vuoropuhelun paikallisten nuorten kanssa.

Nuoriso-ohjaaja Henri Hokkanen on seurannut jo useammankin nuorisovaltuuston työskentelyä. Hänen mukaansa aiempien valtuustojen työ on keskittynyt pitkälti erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Uusikin valtuusto oli jo hiihtolomalla mukana järjestämässä Leffayötä. Menneinä vuosina nuorisovaltuustot ovat olleet järjestämässä erilaisia konsertteja, joissa ovat esiintyneet mm. Haloo Helsinki ja tv-sarjasta tuttu Vihreät valot.