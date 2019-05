Toiveissa vilkas kesä

0

Kangasniemen kesä avattiin virallisesti Rantatorilla lauantaina. Tapahtumassa oli mukana ennätysmäärä yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä, ja yleisöäkin oli paikalla mukavasti. Erilaisia esittelypisteitä oli kaikkiaan nelisenkymmentä.

Päivän puheissa ja kommenteissa toivottiin Kangasniemelle vilkasta kesää. Jos avaustapahtumasta jotakin voi päätellä, toiveiden mukainen kesä on tulossa.

Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Nina Reinikainen totesi puheenvuorossaan kunnan yleisen pohjavireen positiiviseksi. Kuntaan on perustettu uusia yrityksiä ja vanhoissa yrityksissä on tapahtunut kasvua ja kehitystä. Avoimia työpaikkoja on eri toimialoilla ja on tehty onnistuneita sukupolvenvaihdoksia, jolloin uudet energiat ja ideat jatkavat uuden yrittäjän toimesta ja entinen pääsee hyvin ansaitsemilleen eläkepäiville.

Viime kesä oli poikkeuksellisen kuuma. Sitä edellinen taas poikkeuksellisen kylmä ja sateinen. Kunnanjohtaja Risto Nylund toivoikin tällä kertaa tavallista kesää. Toivettaan hän perusteli taloudellisilla näkymillä: Tilastot kertovat, että sekä kuumuus että kylmyys vähentävät ihmisten liikkumista ja ostohaluja. Tavallisena kesänä käytetään palveluita enemmän.

Kangasniemellä tiedetään, että yrittäjille kesä on parasta aikaa. Kesäasukkaat ja matkailijat kolminkertaistavat kunnan asukasluvun ja vilkastuttavat kylien ja keskustan katukuvaa. Jos kunta ja yrittäjät pitävät palveluistaan hyvää huolta, on varmaa, että kesäasukkaat tulevat sankoin joukoin asioille tänäkin vuonna. Ja tulevinakin vuosina. Pelkästään odottelemalla asiakkaat eivät kuitenkaan yrityksiin ilmaannu. Asiakasmäärien pitäminen ja kasvattaminen vaatii jatkuvaa panostusta palveluun ja toimintojen kehittämiseen sekä markkinointiin.

Pelkästään yrittäjien ponnisteluista kaikki ei ole kiinni. Myös ulkopuoliset tekijät voivat hankaloittaa yrittäjien arkea. Yksi tuollainen ulkopuolinen tekijä tälle kesälle on Lapassalmen sillan remontti. Kun perinteinen, nopea reitti on poikki, joudutaan Kangasniemen keskustaan liikennöimään Salmelantien kautta. Kiertotie kasvattaa matkaa useilla kilometreillä. Lapaskankaan alueen yritykset ovat huolissaan siitä, että kahvi- ja lounasasiakkaat eivät lähde liikkeelle nyt entiseen malliin. Keskustassa taas ollaan huolissaan siitä, että valtatietä ajelevat matkailijat eivät nyt löydä tietänsä entiseen malliin keskustan palveluiden äärelle.

Toivottavasti huonosti ajoitetusta siltaremontista selvitään mahdollisimman pienin kaupallisin vaurioin.

