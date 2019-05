Sedät eivät usko

0

Arktisen alueen ulkoministerikokous Rovaniemellä päättyi pettymykseen. Yhteistä julkilausumaa ei pystytty tekemään, koskapa USA ei ole ilmastonmuutoksesta samaa mieltä muiden kanssa. Rovaniemellä USA:n ulkoministeri Mike Pompeo ei suostunut näkemään oman maansa roolia ympäristökysymyksissä vaan keskittyi syyttelemään Kiinaa liiallisista päästöistä.

Sinänsä Pompeon käyttäytyminen ei ollut mikään ihme. Jo pitkään on ollut selvää, että presidentti Trump ei usko koko ilmastonmuutokseen. Hän on niitä setiä, joiden asenteet eivät muutu, vaikka koko maailman tiedeyhteisö on toista mieltä.

Moni varmaan muistaa lapsuuden leikeistä tyypin, jolla oli rikas ja vaikutusvaltainen isä. Olipa kyse jalkapallosta, pikkuautoista tai Monopolin säännöistä, tuo tyyppi ei kestänyt tappion pettymyksiä. Donald Trump on juuri tuollainen. Hän on tottunut aina saamaan kaiken. Jos muuten ei onnistu, homma hoituu rahalla tai väkivallalla. Onpa sitten kyse naisista, bisneksistä tai nyttemmin sisä- ja ulkopolitiikasta, Donald-setä touhuaa muista piittaamatta. Hänen Twitter-tilinsä seuraaminen naurattaisi kovin, ellei kyseessä olisi suurvallan johtaja, jonka rymistelyt ovat johtamassa maailman kauppasotaan ja kohta pian muuhunkin sotaan.

Valitettavasti Trumpin kaltaisia setiä löytyy meiltä täältä Suomestakin. Facebookin keskusteluryhmät ovat täynnä niitä setiä, jotka ovat valmiit lopettamaan ilmastopäästöt Kiinasta ja Intiasta, mutta eivät Suomesta. Suomessa on vähän teollisuutta, vain vähän autoja, vain vähän ihmisiä ja vain vähän päästöjä, joten täällä kaiken pitäisi pysyä ennallaan.

Setien korviin eivät kuulu tiedemiesten varoitukset ilmaston lämpenemisestä. Setien korviin eivät kuulu nekään uutiset, jotka kertovat, että ympäristöasioiden edelläkävijänä Suomi voisi olla rakentamassa puhtaasta teknologiasta uutta menestystarinaa. Ja eivät sinne setien korviin kantaudu myöskään nuorison hätähuudot.

Onneksi meillä Suomessa presidenttinä ei ole perinteinen setä. Huhtikuussa eduskuntakauden päätöksessä Sauli Niinistö kehui nuoria, jotka ovat ymmärtäneet ilmastonmuutoksen vakavuuden.

– Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset elinoloihimme eivät ole menneen neljän vuoden uutinen. Ilmastotieteen meille kertomat realiteetit ovat olleet tiedossamme jo paljon pidempään, jos vain viestejä on kuultu. Toimeen tarttuminen on kestänyt kauan. Tehtävä on samalla vaikeutunut. Vaalikauden alkuun osui Pariisin ilmastosopimus ja kauden loppupuolelle kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n paljon huomiota saanut raportti. Tietoa on tarpeeksi. Tiedämme nyt, mitä 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen meiltä edellyttää. Tiedämme myös entistä selvemmin, miten dramaattinen ero 1,5 asteen ja kahden asteen lämpenemisen välillä on, korosti Niinistö.

– Nuoret sen ainakin ovat ymmärtäneet, että asialla on kiire. Hyvä niin. Nuoret vaativat tämän päivän päätöksentekijöiltä uudenlaista päättäväisyyttä. Heidän ääntään on kuultava, sillä he ovat todellisia asianomistajia. Panoksena on ennen muuta heidän ja heitä seuraavien sukupolvien tulevaisuus.

Presidentillisiä, painavia sanoja. Minun lapseni ja lasteni lapset eivät tule kysymään minulta Kiinan tai Intian päästöistä. He tulevat kysymään, mitä minä tein, jotta ympäristö säilyisi puhtaampana.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi