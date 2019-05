0

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna keskiviikkona 15. toukokuuta ja kestää 21. toukokuuta saakka.

Kangasniemellä ennakkoon voi äänestää kunnantalon aulassa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa koko maassa.

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.

Suomesta valittavien EU parlamentin jäsenten määrä on 14 tai 13 riippuen Britannian EU-eron ajankohdasta.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Ehdokkaita on kaikkiaan 269. Ehdokkaita on asettanut 17 puoluetta ja yksi valitsijayhdistys. Vaaliliiton EU-vaaleissa ovat muodostaneet Liberaalipuolue ja Piraattipuolue. Naisia on ehdokkaina 106 ja miehiä 163, ja kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 45 vuotta. Ehdokkaista kansanedustajia on 15 ja EU-parlamentin jäseniä eli meppejä 10.

Etelä-Savosta lähtee EU-vaaleihin viisi henkilöä. He ovat mikkeliläiset pastori Jyrki Koivikko (kok.), nuorisotutkija Veli Liikanen (vihr.) ja toiminnanjohtaja Satu Taavitsainen (sd.). Hirvensalmelta on ehdokkaana kätilö Maritta Mynttinen (kesk.) ja Savonlinnasta suojelubiologi Jouni Koskela (kd.).

Veli Liikanen, Satu Taavitsainen, Maritta Mynttinen ja Jouni Koskela kilvoittelivat myös tämän kevään eduskuntavaaleissa, mutta eivät päässeet läpi.

Edellisissä eurovaaleissa vuonna 2014 viimeinen läpimenijä Suomesta tarvitsi keskustan listalta 60 000 ääntä, kokoomuksen listalla melkein 44 000 ääntä, SDP-listalta reilut 40 000 ääntä ja vihreiden listalta likimain 32 000 ääntä. Viime vaaleissa koko maan äänestysprosentti oli 41 ja Kangasniemellä 38.

Lisätietoja vaalit.fi-sivustolla.

Ennakkoäänestys Kangasniemellä:

Paikka: Kunnantalon aula (Otto Mannisen tie 2)

Avoinna: Ke 15.5. – pe 17.5. klo 9-17.

La 18.5. – su 19.5. klo 9-14.

Ma 20.5. – ti 21.5. klo 9 – 18.