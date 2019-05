0

Tällä viikolla 13.–19.5. vietetään Lasten lintuviikkoa. Sen tarkoituksena on innostaa lapsia ja aikuisia yhdessä retkelle havainnoimaan lintuja.

Toukokuu on hyvää aikaa lähteä lasten kanssa linturetkelle, sillä lintumaailmassa on käynnissä kova tohina. Linnut rakentavat pesiä, hautovat munia ja ruokkivat poikasia. Lasten lintuviikon teemana onkin lintujen pesintä.

Pesinnästä kertovien merkkien etsiminen on jännittävää ja palkitsevaa puuhaa. Lasten kanssa voidaan vakoilla lintujen käyttäytymistä kuin salapoliisileikissä. Pesiin ei kurkita, vaan etsittävät pesinnän merkit ovat epäsuoria ja helposti havaittavia. Lintulajeja ei tarvitse tunnistaa. Pääasia on lintujen elämän seuraaminen.

Lasten lintuviikkoon voivat osallistua niin koululuokat, päiväkotiryhmät, harrastusryhmät kuin perheet ja kaveriporukatkin. Tapahtuman verkkosivuilla on opettajalle tai muulle ryhmän vetäjälle valmista taustamateriaalia ja lapsille tulostettavat retkilomakkeet.

Retkelle voi lähteä milloin tahansa ensi viikolla, eikä mukaan tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osallistujien toivotaan kuitenkin ilmoittavan havainnoistaan verkkolomakkeella. Samalla ryhmä osallistuu kiikarien ja muiden luontoaiheisten palkintojen arvontaan.

Lasten lintuviikon järjestävät yhteistyössä BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2004, alkuun nimellä Lasten lintupäivä. Viime vuonna Lasten lintuviikkoon osallistui yli 4 000 lasta ja aikuista eri puolilla Suomea.