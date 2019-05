Kolumni: Poikki se on, sano minun sanoneen

0

Tätä kirjoitettaessa on opeteltu muutaman viikon ajan Salmelantien kulkua, kun pääväylä on remontissa. Tai siis palattu hetkellisesti vanhan Mikkelin väylän linjaukseen, kun Wiljam Sarjalan tien silta uusitaan. Voihan se olla, että joku aamu Konstaapeli ajaa itsekin silmät sikkurassa hakien vauhtia vanhan uimalan P-paikalta. Jännityksellä odotamme kesälomakauden liikennettä. Muutama parannus poikkeustilan järjestelyihin on ideoitu, mutta voi olla, että ideoita pitää heitellä lisää.

Kangasniemen yksi vaarallisimmista risteyksistä on ollut jo normaalioloissakin Joutsantien ja Salmelantien risteys. Pari kolme kopsua vuodessa on sellainen vakio. Eikä kaikki ”oho” tapaukset edes tule viranomaisten tietoon. Onneksi suurin osa on ollut pelkkää ”peltiä ja kunniaa” tapauksia. Merkittäviä fyysisiä vammoja ei muistin mukaan ole juurikaan tullut.

Nyt kiertotien aikaan on sattunut jo kaksi liikenneonnettomuudeksi luokiteltavaa juttua. Kaikissa tuon ”Työskin risteyksen” tapahtumakuvauksissa on sama kaava. Salmelantietä tuleva luulee saapuvansa pääväylää pitkin. Kun kaunis taajamamme näyttää hienoja maisemia tuoltakin suunnalta, jää kärkikolmio huomiotta ja sitten kopsahtaa.

Onneksi tähän mennessä ei Salmelantien ja Jyväskyläntien kohtaamispaikassa ole napsahtanut. Siellä jälki voi olla kamalampaa, valtatiellä on valtatien nopeudet.

Tilanne vaatii suurta varovaisuutta kaikilta tuolla seudulla liikkujilta. Myös Joutsantiellä kulkijat voivat varautua, että kaikki ei mene aina kuin Strömsöössä. Ja ne kiireiset, ”lukutaidottomat”, jotka käyvät katsomassa siltatyömaan puomeja muodostavat oman rikkansa tähän soppaan. Malttia kaikille. Yritetään välittää viestiä, jotta saataisiin vaikka isommat kolmiot tai jotain muuta. Ne vanhat haalistuneet kyllä vaihtuivat uusiin, kun vähän vihjaistiin. Mutta koko olisi saanut olla isompi.

Kevään tullessa liikenne on muutoinkin puhuttanut. Uusi ikäpolvi on saanut ajokortteja niin mopoihin, mopoautoihin ja muihin nelipyöräisiin kuin henkilöautoihinkin. Koska valvonta on satunnaista, vaatii se kuljettajalta ja kotiväeltä enemmän ”omavalvontaa” oman ajotavan analyyysiin. Varsinkin missä saa ajaa, miten ajaa, mihin aikaan ja millaista ääntä yhdistelmä pitää, vaatii joskus rukkausta.

Ei ole kohtuullista, että taajaman ytimessä asuvat vanhukset joutuvat kärsimään kesken jääneen kotikasvatuksen hedelmistä. Kaikkien musiikkimaku ei ole ihan sama ja osa haluaa nukkua öisin. Ei sillai pahalla, mutta ne ketkä puolustelee ”pojat on poikia” asuvat yleensä vaikutuspiirin ulkopuolella.

Kyllä kylänraitille mahtuu kaikenikäiset ja melkein kaikki kulkuneuvot, kunhan ottaa edelleen huomioon edes kaksi asiaa: liikenneturvallisuuden ja kotirauhan.

Kesän odotusta!

Konstaapeli Reinikainen

ps. Ollaan varovaisia myös siellä tietyön kevyen liikenteen sillalla, varsinkin mopojen kanssa. Turha rälläys pois ja vain tarpeellinen ajo kouluun, töihin harrastuksiin jne…