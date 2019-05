Taina Pietilä lumoutuu edelleen luonnosta – taidenäyttely on esillä toukokuun ajan

0

Kuvataiteilija Taina Pietilän värikylläinen taidenäyttely on esillä lounaskahvila Lounas ja Leivässä toukokuun ajan. Näyttelyssä on esillä uusia töitä viime kesänä Sanan Suvipäivillä esillä olleesta ja suuren suosion saaneesta Morning secrets-sarjasta.

– Sarja on pelkkää luonnon ylitystä, koska luonto tulee minulle koko ajan rakkaammaksi, Pietilä kertoo.

Nyt esillä olevassa näyttelyssä on muun muassa Metsän ilo -niminen neljän taulun sarja.

– Mitä enemmän kuulen ja näen vaikeita asioita, sitä enemmän työstän kaunista ja romanttista, koska en halua luoda mitään synkkää ja pahaa maailmaan. Siksi luonto on tullut minulle tärkeäksi. Joka ei löydä Jumalaa luonnon kirjosta, ei löydä sitä muualtakaan, Pietilä näkee.

Morning secrets -töiden lisäksi näyttelyssä on esillä myös Pietilä maalaamia enkeleitä. Niitä hän on maalannut muun muassa paatipunkkansa eli lapsuutensa puisen kylpyvannan lautoihin, jotka on pohjustettu.

– Enkeleitä toivotaan ja maalaan niitä mielelläni.

Näyttelyssä on esillä myös kukkamaalauksia sekä maalauksia prinsessoista. Näyttelyssä on esillä myös maalaus Frida Kahlosta, jonka tekemisestä Pietilä on haaveillut jo pitkään.

Värin iloa, kevään valoa Taina Pietilän taidenäyttely on avoinna Lounas ja Leivässä toukokuun ajan.