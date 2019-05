Heli Siekkinen soittaa tänään Bachia harmonikalla

0

Viisinkertainen harmonikansoiton Suomen mestari Heli Siekkinen soittaa tänään sunnuntaina 5. toukokuuta Johann Sebastian Bachin sävellyksiä seurakuntakeskuksen salissa. Ohjelmassa on mm. harmonikalle sovitettuja urkupreludeja, Englantilainen ja Ranskalainen sarja sekä Italialainen konsertto.

Heli Siekkinen aloitti harmonikansoiton kolmivuotiaana Keski-Suomen Konservatoriossa. Muutaman vuoden kuluttua hän aloitti menestyksekkään kilpailutaipaleensa klassisen musiikin parissa. Hän osallistui myös maailmanmestaruuskilpailuihin Italiassa, Tanskassa ja Saksassa, joissa sijoittui kolmen parhaan joukkoon.

Helin on sanottu olevan yksi instrumenttinsa uudistajista. Hän on löytänyt soittimestaan sävyjä jotka ovat todella hänen omiaan. Tulinen mutta elegantti soittotyyli on saanut yleisön ihastumaan Helin soittoon ympäri maailmaa. Sielukas instrumentti herää henkiin hänen käsissään ja koskettaa kuulijoita ennennäkemättömällä tavalla.

Bachia harmonikalla tänään sunnuntaina 5.5. klo 16 srk-keskuksessa.