Unkari-ilta seurakuntakeskuksessa tänään

Kangasniemen ev.lut. seurakunnalla on ollut vuodesta 2015 lähtien unkarilainen ystävyys-seurakunta Bük, josta on saapunut Kangasniemelle vieraita. He viettävät täällä kolme päivää tutustuen mm. kouluun, kirjastoon ja seurakunnan toimitiloihin. Kaikille seurakuntalaisille avoin ja yhteinen Unkari-ilta järjestetään seurakuntakeskuksessa tänään torstaina 2. toukokuuta. Illan ohjelmassa kuulemme Bükin seurakunnan kuulumisia, unkarilaista musiikkia, Sibeliusta jne. Ilta päättyy kahvitarjoiluun. Tervetuloa!

Unkari-ilta to 2.5. klo 18 srk-keskuksessa.