Vappurastit reippaillaan vapunpäivänä – tule mukaan!

Kaiken kansan vappurastit suunnistetaan perinteisesti vapunpäivänä 1. toukokuuta klo 8-17 välisenä aikana.

Kangasniemen Kalskeen ja Kangasniemen Kunnallislehden yhteistyössä järjestämään katusuunnistukseen voivat osallistua kaikki vauvasta vaariin. Osallistuminen ei maksa mitään.

Halutessaan reitin voi kiertää kävellen, juosten tai vaikkapa potkulaudalla, lasten rattaissa, polkupyörällä tai rollaattorilla.

Se kuitenkin kannattaa muistaa, että liikkeellä ollaan kirkonkylän keskustassa, joten liikennesääntöjä pitää noudattaa. Samoin kannattaa muistaa yleinen kohteliaisuus: toisten pihojen läpi ei pidä oikoa, vaan kulkemiseen on käytettävä yleisiä teitä tai polkuja.

Rasteja kirkonkylän keskustan alueelle on sijoitettu kaikkiaan 12. Vappusuunnistuksessa voi kiertää haluamansa määrän rasteja.

Rastit löytyvät oheisen kartan osoittamilta paikoilta keskiviikkona 1.5. klo 8-17.

Rasteilla on käytössä pihtileimaus. Leiman voi laittaa mihin tahansa kupongin 12 ruudusta.

Kunnallislehden toimituksessa (Otto Mannisentie 11) on munkki- ja mehutarjoilu 1.5. klo 10-13. Tuona aikana osallistumiskuponkeja voi palauttaa lehden konttorille. Ennen kymmentä ja klo 13 jälkeen kuponkeja voi palauttaa Kunnallislehden postilaatikkoon.

Kartan ja osallistumiskupongin voi leikata talteen tai kopioida 25.4. ilmestyneestä lehdestä. Karttoja ja kuponkeja on saatavana myös Kunnallislehden konttorilta torstaina 25.4. maanantaina 29.4. ja tiistaina 30.4. Lisäksi kuponkeja on saatavilla 1.5. klo 10-13.

Kaikkien osallistumiskupongin palauttaneiden kesken arvotaan Kalskeen ja Kunnallislehden tuotepalkintoja.

Vappurastit käynnistävät samalla Kalskeen kuntorastikauden. Kalske järjestää kuntorastisuunnistuksia viikoittain koko kesän ajan.

Vappurastit keskiviikkona 1.5. Suunnistusaika klo 8-17. Munkki- ja mehutarjoilu Kunnallislehden toimituksessa klo 10-13. (Otto Mannisentie 11).

Kuntorastit kesällä 2019

1.5. Koko kansan vappurastit Kangasniemen keskustassa. Opastus: Kunnallislehden toimitus. Otto Mannisentie 11.

7.5. Keskustan sprinttikartta. Opastus: Urheilukeskus.

14.5. Keskustan sprinttikartta. Opastus: Kalliolan koulu

21.5. Koittilan kartta. Opastus: Kangasniemeltä (446) Hankasalmentietä 27 km. Vilskantie P.

28.5. Vilskan kartta. Opastus: Kangasniemeltä (446) Hankasalmentietä 22 km. Vilskantie E.

4.6. Koittilan kartta. Opastus: Kangasniemeltä (446) Hankasalmentietä 23 km. Koittilan koulu.

11.6. Heinälamminkangas. Opastus: Kangasniemeltä (447) Pieksämäentietä 12 km. Metsästysmaja.

18.6. Haarajoen kartta. Opastus: Kangasniemeltä (446) Hankasalmentietä 7 km. Haarajoen koulu.

25.6. Hautakangas. Opastus: Kangasniemeltä (446) Hankasalmentietä 15 km. Pilveksentie.

2.7. Syvälahden kartta. Opastus: Kangasniemeltä (446) Hankasalmentietä 3 km. Tanssilava.

9.7. Turkinmäen kartta. Opastus: (Mikkelintie VT 13) Etelä-Savon kuntorastiviikon 3. osakilpailu. Hiekkakuoppa.

16.7. Syvälahden kartta. Opastus: Kangasniemeltä (446) Hankasalmentietä 3 km. Multamäki.

23.7. Hiisilammen kartta. Opastus: Kangasniemeltä Mikkelintietä (VT 13 ) 6 km. Pilkkahongantie.

30.7. Hiisilammen kartta. Opastus: Kangasniemeltä Mikkelintietä (VT 13 ) 7 km. Hiekkakuoppa.

6.8. Keskustan sprinttikartta.Rantatori.

13.8. Seuran mestaruuskilpailu. Paikka avoin.

Lisätietoja www.kalske.fi