Pääkirjoitus: Jatkoa asuntomessuille

Kangasniemellä on hyvä maine, kauniit maisemat ja hyvä sijainti Jyväskylän ja Mikkelin välimaastossa. Menneiden vuosien muuttotilastotkin kertovat pitäjän vetovoimasta. Useana vuonna Kangasniemi on ollut Etelä-Savossa ainoa kunta, joka on kirjannut muuttovoittoa.

Kesäasukkaat ovat tärkeitä kunnan markkinamiehiä ja -naisia. Heillä Kangasniemellä vietettyyn aikaan liittyy yleensä loma, kiireettömyys ja auringonpaiste. Tuollainen kokonaisuus riittää maalaamaan kehnommallekin kunnalle auvoisan kehyksen.

Kesäasukkaissa onkin potentiaalia. Monille heistä mökkikunta voi vaihtua vakituiseksi asuinkunnaksi, kun elämäntilanne sen sallii. Lisäksi monet heistä houkuttelevat puheillaan ja toimillaan Kangasniemelle vierailijoita ja uusia mökkiläisiä.

Pelkästään kesäasukkaiden varaan kunnan markkinointia ei kuitenkaan voi laskea. Matkailu- ja mökkimessuilla Kangasniemi onkin jatkuvasti hyvin esillä, mutta myös uusia markkinointiavauksia tarvitaan.

Viime vuonna toteutetut Hokan asuntomessut ja nyt keväällä kunnantalolla järjestetyt maaseutuasuntomessut ovat juuri tuollaisia kaivattuja uusia avauksia. Hokan messujen mökeistä ja omakotitaloistakin tehtiin kauppaa. Hyviä tuloksia sopii odotella myös kyläparlamentin yhdessä kunnan, OP-Kiinteistökeskuksen ja Kiinteistömaailman kanssa järjestämästä messutapahtumasta, joka esitteli messuvieraille monipuolisen kattauksen myynnissä olevia omakotitaloja, osakkeita ja kesämökkejä.

Toivottavasti Hokan messut ja nyt järjestetyt maaseutuasuntomessut saavat jatkoa. Messut kuulostaa sanana suurelta ja mahtavalta. Aina messut eivät kuitenkaan vaadi ympärilleen mittavia järjestelyitä ja tuhansittain ihmisiä. Oman kylän asuntotarjontaa voi esitellä keskitetysti vaikka jonkun sopivan kylätapahtuman yhteydessä. Kun ihmisiä on kylällä liikkeellä, voi joku maaseutuasumisesta haaveileva löytää samalla oman tulevan kotinsa.

Samalla tietenkin sopii toivoa, että kyläparlamentin ensimmäisistä asuntomessuista tulee perinne. Ilman tehokasta markkinointia Kangasnimen maine loistavana asuinpaikkana jää pienen sisäpiirin tiedoksi. Messut ja muut aktiiviset markkinointiponnistukset kertovat viestiä laajemmalle ihmisjoukolle.

Kaikkien yhteisenä tavoitteena tietenkin on, että Kangasniemi saisi jatkuvasti uusia asukkaita, ja että muuttotilastojen lisäksi myös asukasluku saataisiin kasvuun. Tuon tavoitteen toteutumisessa paikallisilla asuntomessuilla on tärkeä roolinsa.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi