Kolumni: Oiva musiikkikattaus

Musiikkiviikot tarjoilee taas heinäkuussa hienon konserttikattauksen. Avajaiskonsertissa nähdään ja kuullaan kuningasbasso Matti Salminen ja kapellimestari Mikko Franck harvinaisessa yhteisesiintymisessä. Konsertti on ainoa, jonka Frank johtaa tänä vuonna Suomessa.

Avajaiskonsertti järjestetään poikkeuksellisesti Hankasalmen kirkossa, koskapa oma kirkkomme on kesällä remontissa.

Laulukilpailun ja oppilaskonserttien lisäksi musiikkiviikkoja tähdittää tänä vuonna Trio Töykeistä tutuksi tullut säveltäjä Iiro Rantala. Mielenkiintoinen tuttavuus on myös Silvia ja Minä –ooppera. Markus Fageruddin säveltämä koominen ooppera kertoo, mistä kuningattaret Elisabet II ja Silvia puhuvat, kun kukaan ei kuule.

Mikko Franck on ollut Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteellisena johtajana vuodesta 2002. Alkujaan hän tuli tänne lomalaiseksi, mutta joutuikin pian hommiin. Mies on viihtynyt täällä niin hyvin, että kutsuu nykyään Kangasniemeä suomalaiseksi kodikseen.

– Vuosien saatossa kaikki muut työni ovat vaihtuneet ja liikun paljon maailmalla. Kangasniemi on pysynyt. Tämä on minulle Suomessa se paikka, joka tuntuu kodilta. Tänne on aina hyvä tulla. Viime vuonnakin vietin täällä lomaa sellaiset 7-8 viikkoa, kommentoi Franck musiikkiviikkojen lehdistöinfossa.

Työparikseen Kangasniemen ohjelmiston taiteelliseen suunnitteluun Franck on saanut Suomen kansallisoopperan taiteellisen suunnittelupäällikön Rilla Kyykän. Kyykkä on Kangasniemellä jo vanha tuttu. Hän on ollut tuomaroimassa laulukilpailua jo 12 kesää ja pitämässä kursseja 11 kesää.

Parivaljakolla on kovat tavoitteet: ”Yleisö ansaitsee enemmän kuin osaa pyytää. Haluamme tarjota, sellaista, mitä yleisö jo tuntee ja tietää, mutta haluamme tarjota myös yllätyksiä. Sellaisia elämyksiä ja kokemuksia, joiden olemassaolosta ihmiset eivät vielä edes tiedä.”

Pitäjillä musiikkiviikkojen yhteydessä ei ole puhuttu niinkään taiteesta vaan rahasta. Jonkun mielestä musiikkiviikot saa liikaa. Toisen mielestä liian vähän.

Musiikkiviikkojen aikana tehdään mittavat määrät arvokasta talkootyötä. Monet taitelijat tulevat tänne esiintymään alennetuilla palkkioilla, jotkut täysin ilmaiseksi. Mittavaa tapahtumaa ei kuitenkaan saada kasaan ilman rahaa.

Musiikkiviikkojen vaikutukset näkyvät Kangasniemellä myös tulopuolella: Musiikkiviikkojen markkinointi on mitä suurimmassa määrin Kangasniemen kunnan markkinointia, tänne tulevat taiteilijat, kurssilaiset ja konserttivieraat tankkaavat täällä autojaan, syövät lounaspaikoissa, käyvät ostoksilla kaupoissa ja majoittuvat.

Toivottavasti musiikkiviikot saavat jatkossa tarvitsemansa eurot kokoon ilman turhia napinoita. Jos narina jatkuu ja summat kutistuvat, voi käydä niin, että meillä ei enää ole musiikkiviikkoja.

Mutta niinhän elämässä usein on. Tärkeiden asioiden arvon oivaltaa parhaiten vasta sitten, kun ne menettää.

Kalevi Tiitinen

