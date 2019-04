Enkeleiden Majatalo tänään keskiviikkona

0

-Majiksessa on tutut ja turvalliset raamit, joiden sisällä on aina jotakin uutta, kuvaili eräs illan vakiokävijöistä Majatalo-iltojen salaisuutta.

Kevätkauden viimeisessä Majatalo-illassa keskiviikkona 24.4. kuullaan rovasti Hannu Nymanin opetusta enkeleistä. Hän käsitteli samaa aihetta viime kesänä Sanan Suvipäivillä.

– Enkelit ovat Jumalan tahdon mukaan palvelevia sanansaattajia. Jumala ohjaa ja varjelee ihmistä, ja hänen vallassaan on antaa enkeleitä auttamaan ja suojelemaan ihmistä, tiivistää Hannu Nyman.

Illan toinen teema on keskeneräisyydestä löytyvä kauneus. Sitä pohdiskelee oman kokemuksensa kautta Petra Laitinen, suurperheen äiti, kunnallisvaltuutettu ja kuntavaalien äänikuningatar.

Pirkka-pappi ja Päivi toimivat isäntäväkenä, ja Majatalon bändi säestää yhteislaulut. Suuri joukko seurakuntalaisia osallistuu jälleen illan kulkuun monissa eri tehtävissä.

Majatalo-illan päättää vilkas puheensorina ruisleipätarjoilun äärellä. Silloin on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Illan teemaan liittyen aulassa on Katja Hepo-ojan ja Helena Sorvalin enkeliaiheisten lahjatavaroiden pieni myyntinäyttely.

Seurakunta järjestää Enkeleiden Majatalon kunnantalolla keskiviikkona 24.4. klo 18 alkaen. Perheen pienimmille on samaan aikaan oma Lasten Majatalo ulkoilun merkeissä.