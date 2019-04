Teatteri Ilonan Iltaruskon sisarukset pienoisfarssin näytökset pääsiäisenä

Teatteri Ilona tuo pääsiäisenä näyttämölle Reijo Paukun Teatteri Ilonalle käsikirjoittaman ja ohjaaman pienoisfarssin Iltaruskon sisaret.

Yksinäytöksisen näytelmän päähenkilöt ovat kolme köyhtynyttä aatelista siskosta. 1800-luvun loppupuolen Venäjälle sijoittuvassa tarinassa naiset yrittävät pitää salonkiaan ja loistoa yllä, mutta se ei onnistu, koska heillä ei ole rahaa.

Hassuja tilanteita näytelmässä syntyy, kun siskokset odottavat otollista naimakauppaa parantaakseen tilannettaan. He olettavat, että kaikki salongissa vierailevat miehet ovat kosijoita, josta syntyy väärinkäsityksiä.

Sisaruksia näyttelevät Tuula Tulla, joka näyttelee Olgan roolin, Mashan roolissa nähdään Terttu Laitinen ja Irinan roolin tekee Päivi Toivanen.

– Tämä on parodia Anton Tsehovin näytelmästä Kolme sisarusta, mutta vapaasti käsiteltynä. Menee farssiksi, Reijo Paukku kertoo.

Paukku on ollut ohjaamassa, lavastamassa ja puvustamassa Tsehovin näytelmiä Kotkassa. Näitä näytelmiä ovat olleet muun muassa Kolme sisarta, Kirsikkapuisto ja Vanja-eno. Nyt hän halusi tehdä irtioton Tsehovin tyylistä.

– Se on niin verkkaista ja syvältä luotaavaa, että pitää varoa, ettei sitä ryhdytä esittämään. Sitä ei katso erkkikään.

Paukun mukaan hänen Teatteri Ilonalle kirjoittama näytelmä ei sisälläkään mitään opetusta, vaan kyseessä on huvinäytelmä, jonka tavoitteena on tarjota yleisölle hauska teatterielämys.

Paukku on ohjannut Teatteri Ilonalle useita näytelmiä vuosien mittaan. Näitä ovat muun muassa Kesävieraat, Lännen lokari ja Korpiprofeetta. Edellinen Paukun ohjaus Kangasniemellä oli kirkon 200-vuotisjuhlanäytelmä Herran huone.

– Ilonalaisten kanssa on ilo tehdä teatteria. He tekevät hyvää yhteistyötä ja uskovat mitä sanotaan. Tulen aina mielelläni Kangasniemelle, Paukku kertoo.

Iltaruskon sisarukset näytelmän ensi-ilta on lauantaina 20. huhtikuuta Kangasniemi-salissa. Näytelmästä esitetään kaikkiaan neljä näytöstä pääsiäisen aikaan.

Tuntia ennen näytöksiä kunnantalon aulassa avautuu musiikkikahvila, joissa soittavat Seppo Andersson, Tapio Kallberg, Pentti Saloranta ja Mikkelin musiikkiopiston Kangasniemen toimipisteen oppilaita.

Iltaruskon sisarukset

Ohjaus ja käsikirjoitus: Reijo Paukku.

Rooleissa: Tuula Tulla, Päivi Toivanen, Terttu Laitinen, Kimmo Pylvänäinen, Juho Ryhänen, Timo Vepsäläinen, Ritva Viitala ja Sirkka Ravolainen.

Lisätietoja: www.ilonateatteri.com.