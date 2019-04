Vilhonkadun kamariorkesteri pitää elokuvamusiikin konsertin tänään Kangasniemi-salissa

Mikkelin musiikkiopistossa toimiva Vilhonkadun kamariorkesteri saavutti tänä keväänä 20 vuoden iän. Kamariorkesterissa soittavat musiikkiopiston pisimmälle ehtineet jousisoittajat. Vaikka pääpaino orkesterin ohjelmistosta on klassista musiikkia, ei muitakaan musiikin lajeja ole unohdettu. Vuosien varrella kamariorkesteri on tehnyt sekä suuria kirkkokonsertteja kuorojen kanssa että esittänyt suomalaisia iskelmiä musiikkiopiston puhaltajien kanssa. Ja kaikkea siltä väliltä.

Kansainvälinen yhteistyö on kuulunut orkesterin toimintaan koko sen olemassaolon ajan. Tuona aikana se on tehnyt pitkälti toistakymmentä konserttimatkaa ulkomaille.

Vilhonkadun kamariorkesteri juhlistaa merkkivuottaan soittamalla tuttuja elokuvasäveliä. Kaksi ensimmäistä elokuvamusiikin konserttia pidettiin maaliskuussa Mikkelissä ja nyt orkesteri uusii konsertin Kangasniemi-salissa.

Konsertissa kuullaan musiikkia mm. elokuvista Kummisetä, James Bond, Frozen, Pirates of Carribbean, West Side Story ja La La Land. Tässä konsertissa orkesterissa soittaa jousten lisäksi myös pianisteja ja lyömäsoittajia. Mukana on myös muutama solisti. Esimerkiksi Stanley Myersin kappale Cavatina elokuvasta Kauriinmetsästäjät kuullaan kahden kitaran ja jousien esittämänä kauniina sovituksena.

Noin puolessa kappaleissa mukana on kangasniemeläisiä soittajia Eeva Talvitie-Lehtosen johtamasta Beckerintien kamariorkesterista.

Vilhonkadun kamariorkesteria johtaa kapellimestari Olli Helske.

Vilhonkadun kamariorkesterin elokuvamusiikin konsertti Kangasniemi-salissa tänään sunnuntaina 14.4. klo 15.