Kolumni: Miehen ja kissan välisestä ystävyydestä

Olen aina pitänyt kissoista. Pidän itseäni etenkin kissaihmisenä. Olen myös huomannut sen, että monet ihmiset, joita kuuluu lähipiiriini, ovat itsekin kissaihmisiä. Onhan varmasti niin, että ihmisen mieltymys lemmikkiinsä kertoo jotain hyvin perustavaa lemmikin omistajan luonteesta. Kissat ovat hiljaisia, rauhallisia, paljon nukkuvia salaperäisiä tyyppejä. Kuitenkin kissojenkin välillä on eroavaisuutta luonteen mielessä. Minulla on ollut aiemmin kissa, jonka ostin omilla rahoillani ollessani kymmenvuotias, hinta oli 2500 markkaa. Nyt minulla on noin puolen vuoden ajan ollut toinen kissa. Ensimmäinen kissani oli rodultaan abessinialainen ja sen myötä hyvin arvonsa tunteva. Olivathan muinaisen Egyptin temppelikissat, joita ihmiset palvoivat, abessiinialaisen esivanhempia.

Ensimmäinen kissani oli omissa oloissaan viihtyvä, koville äänille herkkä ja vaikeasti lähestyttävä kissa etenkin nykyiseen kissaani verrattuna. Arthur ei myöskään tavallisesti viihtynyt kenenkään sylissä, mutta kuitenkin se tunnisti läheisimmät ihmiset ja osoitti hellyyttä. Toinen kissani on maatiaiskissa ja peräisin maatalosta Suonenjoelta. Tämä kissa on selvästi sosiaalisempi ja osallistuvampi kuin aikaisempi kissani, vaikka en tietystikään halua liiaksi vertailla näitä kissoja, koska loppujen lopuksi kissatkin ovat hyvin suuressa määrin yksilöitä, eikä niiden käyttäytymistä voi aina ennakoida pitävästi. Kuitenkin samalla kun abessinialaiseni käveli seinänvierustoja pitkin vieraitten ihmisten ollessa paikalla, on toinen kissani oppinut sosiaalisuutta edellisestä kodistaan, jossa juoksi koiria ja kissoja pitkin poikin talossa ja pihalla.

Tämä kissan ennakoiduttomuus tekee siitä hyvin miellyttävän kumppanin etenkin luovilla aloilla työskenteleville ihmisille, koska tämä kissan auktoriteettivastainen ja arvaamaton luonne tuottaa monille samankaltaisen luonteen omaaville ihmisille emotionaalista lämpöä. Ei ole mitään toista yhtä suloista näkyä kuin kissa nukkumassa kerällä. Se on niin rauhoittavaa, että sitä voisi varmaan katsella tunnista toiseen, vaikkakin kissa harvoin viihtyy yhdellä paikalla tuntia enempää.

Nykyinen kissani, Alma, on kovin omaperäinen kissa, se esimerkiksi ilmestyy noin viiden sekunnin sisällä keittiöön heti kun avaan vesikraanan. Hän tulee myös monesti kylpyhuoneeseen sen jälkeen kun olen käynyt suihkussa ihailemaan ja ihmettelemään viemäriin valuvaa vettä. Aina kun tiskaan astioita, ilmestyy hän monesti kummiksi seuraamaan tapahtumaa. En tiedä kiehtooko vesi häntä yhtä paljon sen jälkeen kun Alma pestään. Vaikka abessinialaiset ovat hoikkia ja jänteviä, pystyy Almakin hyppäämään kirjahyllyn päälle ja tulemaan sieltä omin avuin takaisin.

Kissanomistajat poikkeavat suuresti koiranomistajista. Koira on auktoriteettiuskoinen ja hierarkkinen eläin, jonka mieltymys omistajaansa ei näe rajoja. Esimerkiksi isovanhempien luona ollessa kävelin talon ohi, joka kuuluu nykyään äitini serkulle, ja heidän koiransa oli irti ja se tuli aina tiellä vastaan hyppimään rinnuksille. Kissat eivät aiheuta häiriötä.

Olli von Becker

Kirjoittaja on siilinjärveläinen

yhteiskuntatieteiden maisteri