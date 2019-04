2300 haudan hallinta-aika on päättynyt

Kangasniemen seurakunnassa on talven aikana käyty läpi hautojen hallinta-aikoja. Seurakunnan hautausmailla on 2300 hautaa, joiden hallinta-ajat ovat päättyneet.

Vapun jälkeen seurakunta laittaa näille haudoille oranssin väriset merkkikolmiot, joissa kuulutetaan hallinta-ajan päättymisestä. Lisäksi seurakunta tiedottaa asiasta verkkosivuillaan, seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ja myöhemmin julkaistavassa virallisessa kuulutuksessa.

Seurakunta haluaa antaa omaisille mahdollisuuden halutessaan jatkaa hautojen hallinta-aikaa kuulutusmenettelyn kautta.

– Kaikki ihmiset eivät tiedä, että haudoilla on hallinta-aika ja mitä pitää tehdä, kun hallinta-aika päättyy, kertoo seurakuntamestari Reijo Kilpelä.

Kun ihminen kuolee ja haudataan, vainajan omaiset – yleensä leski tai lähimmät perilliset – lunastavat haudan hallintaansa määräajaksi.

Kangasniemen hautausmailla on kolmentyyppisiä hautojen hallinta-aikoja. Osa on ainaishautoja, joita hallinta-aika ei koske. Määräaikaisia hallinta-aikoja haudoille on annettu 50 vuodeksi ja 25 vuodeksi. Nykyisin haudan hallinta-aika on aina 25 vuotta ja se lakkaa ilman irtisanomista.

Haudan hallinta-aikaa jatketaan aina, kun samaan hautaan haudataan uusi vainaja. Hallinta-aikaa on siis aina jäljellä 25 vuotta viimeisimmästä hautauksesta.

Jos hallinta-aika on päättynyt ja omainen haluaa sitä jatkaa, hänen tulee ottaa yhteyttä Kangasniemen seurakuntaan 30.9.2019 mennessä.

Jos hallinta-aikaa ei haluta jatkaa, seurakunta ottaa haudan hallintaansa. Tässä tapauksessa omaisilla on oikeus poistaa hautamuistomerkki haudalta 30.4.2020 mennessä. Tämän jälkeen hautamuistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta ja seurakunta poistaa sen.

Seurakunta korostaa, että hautojen hallinta-aika päättyy määräajan jälkeen riippumatta siitä, miten hautaa on hoidettu.

– Kyse ei ole haudan hoidosta, vaan hallinnasta, tiedotussihteeri Tuija Hokkanen muistuttaa.

Seurakunta käy nyt läpi hautojen hallinta-aikoja, koska hautaustoimilaki velvoittaa seurakuntia seuraamaan niitä.

– Kyse ei ole siitä, että hautapaikat olisi loppumassa. Vihikankaan hautausmaalla paikkoja riittää, mutta vanhalla hautausmaalla uudet paikat ovat vähissä, Kilpelä kertoo.

Kangasniemen seurakunnassa hautojen hallinta-aikoja koskevaa projektia ryhtyy vetämään Katja Hepo-oja, johon omaiset voivat olla yhteydessä, jos he haluavat jatkaa haudan hallinta-aikaa tai luopua siitä.

Seurakunta ei lähetä asiasta omaisille erillisiä kirjeitä, koska yhteystiedot ovat suurelta osin puutteelliset.

Lisätietoja:www.kangasniemenseurakunta.fi