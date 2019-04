Pääkirjoitus: Paljon muutakin kuin kauniita maisemia

Kangasniemi on Suomen kaunein kunta. Tuo lause tulee ensimmäisenä mieleen, kun pitää kertoa Kangasniemen vahvuuksista.

Ja tottahan lause on. Yhtään Suomen kauneimman titteliä ei himmennä se, että kisa on järjestetty yhden kerran, eikä se, että tuosta kerrasta on kulunut aikaa jo parisenkymmentä vuotta.

Eikä tittelin hohdetta yhtään himmentäisi sekään, jos kuntien välinen kauneuskisa päätettäisiin järjestää uudelleen. Todennäköistä on, että kangasniemeläiset ja Kangasniemellä käyneet äänestäisivät tutun kunnan taas ykköseksi. Ja jos voiton korjaisi toisella kerralla joku muu, olisi Kangasniemen valtti edelleen se, että kunta on valittu ensimmäisenä Suomen kauneimmaksi.

Toinen Kangasniemen vahva valtti on sijainti. Täältä on puolen tunnin matka Jyväskylään ja Mikkeliin, kahteen kohtuullisen kokoiseen kaupunkiin. Jos toinen puoliso on töissä Jyväskylässä ja toinen Mikkelissä, Kangasniemelle, tähän puoliväliin, on helppo rakentaa koti. Kuulostaako kliseeltä? No niin minustakin kuulosti, kunnes tapasi tuollaisen pariskunnan. Halusivat kasvattaa lapsensa maaseudun rauhassa.

Kunnanjohtaja Risto Nylund on nyttemmin saanut minut vakuuttuneeksi, että yhteishenki ja yhteisöllisyys ovat Kangasniemen tärkeimpiä valtteja.Täällä vallitsee hyvä yhteishenki kuntalaisten keskuudessa. Omaa kuntaa mieluummin kehutaan kuin haukutaan. Järjestöt ovat aktiivisia ja tekevät keskenään hyvää yhteistyötä.

Hyvä yhteishenki on tekijä, joka luo mahdollisuuksia ja näyttää tulevaisuuteen enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Myös yhteisöllisyys on Kangasniemen menestyksen kannalta tärkeä sana. Kun yhteishenki on hyvä ja kun yhteisöllisyys näkyy ulospäin, on uuden muuttajan helppo solahtaa mukaan kangasniemeläiseen arkeen.

Tietenkin hyvä sopeutuminen vaatii aktiivisuutta myös uudelta tulijalta. Ketään ei tulla kotoa hakemaan harrastusten, yhdistysten ja urheiluseurojen pariin, mutta jos lähtee itse liikkeelle, saa varmasti kaikkialla hyvän vastaanoton.

Tärkeä vahvuus Kangasniemelle ovat myös kesäasukkaat. Vahvuutta eivät luo ne lähes 4000 kesämökkiä vaan ne kesäasukkaat, jotka kesäisin kolminkertaistavat pitäjän asukasluvun, käyttävät ahkerasti paikallisia palveluita ja ovat aktiivinen osa kylien ja yhdistysten toimintaa.

Facebookin Kangasniemi -foorumilla voi saada hyvän näytön siitä, että kesäasukkaat eivät ole pelkkiä käväisijöitä. Joukossa on paljon aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat ideoillaan olla kehittämässä Kangasniemeä entistäkin paremmaksi asuin- ja lomapaikaksi. On tärkeää, että kunnan kehittämisessä sekä ympärivuotisten että kesäisten asukkaiden ääni saadaan nykyistä paremmin kuuluviin.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi