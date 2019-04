Kolumni: Kesät Kangasniemellä

Kun olin pikkupoika, eräänä vuonna Kangasniemellä oli asukkaita 9000 ja kesämökkejä noin 600. Myöhemmin muutin pois, muutuin mökkiläiseksi ja vuonna 2011 palasin takaisin kanta-asukkaaksi. Tällöin asukkaita oli noin 6000 ja loma-asuntoja noin 3700. Taajama-alueen ulkopuolella asuvat olivat korvautuneet osittain kesäajan loma-asukkailla.

Loma-asukkaiden rooli on myös muuttunut, he ovat entistä tärkeämpiä yritystoiminnalle ja heillä on myös tilaa aktivoitua. Aktiiveilla on mahdollisuus sitoutua paremmin Kangasniemeen hakeutumalla heille sopivaan toimintaan tai yhteisöön oman mieltymyksensä mukaan. Tästä ovat esimerkkejä kyläyhdistykset, veneseurat, urheiluaktiviteetit, jne.

Viime viikonlopun OmaMökki-messuilla kävivät täysin selväksi Kangasniemen vahvuudet verrattuna moniin muihin kuntiin. Kuvasinkin tätä eräänlaisena Kangasniemen ”sixpäkkinä”: hyvä palvelurakenne, vapaita työpaikkoja, erilaiset koulut, hyvä sijainti alle tunnin etäisyydellä kolmesta kaupungista, vapaita asuntoja sekä hieno luonto mökkeineen ja järvineen. Kun pidetään huolta ja vahvistetaan näitä vahvuuksia, kuntamme säilyy elinvoimaisena ja houkuttelevana. On täysin lyhytnäköistä ennustaa alenevaa väestökehitystä ja säästää kaikesta. Syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde saattaa olla väärä, mutta sitä voidaan kompensoida tänne muuttavilla työntekijöillä ja kesäasukkailla. Tästä on esimerkkinä vuosi 2017, jolloin Kangasniemi oli Etelä-Savon ainoa muuttovoittokunta. Nyt on aika panostaa vahvuuksiin, kun ne vielä ovat olemassa. Jokainen tietää mitä negatiivisuuden ennustaminen ja liiallinen säästäminen merkitsee yrityselämässä.

Vapaa-aikoinani olen mukana mm. Hokan seudun kyläyhdistyksessä ja Kangasniemen Yrittäjissä. Molemmat pyrkivät lisäämään Kangasniemen houkuttelevuutta, tarjoavat huvia ja hyötyä loma-asukkaille, mahdollisille tuleville kangasniemeläisille. Kun kylät ovat toimivia ja loma-asukkaat sijoittavat tänne enemmän aikaa ja rahaa, asuntojen arvo säilyy ja tehdään jopa töitäkin loma-asunnolta käsin. Voisimmekin julistautua Suomen parhaaksi etätyökunnaksi.

Nyt keväällä matkailijalle ja loma-asumisesta kiinnostuneelle tärkeitä vinkkejä monipuolisesta tapahtumatarjonnasta ovat esimerkiksi:

Muuta maalle -messut Kunnantalolla lauantaina 13.4.2019 klo 10 – 13. Paikalla ovat sekä yksityiset että yritykset myymässä ja ostamassa asuntoja. Myös asuntoja vuokraavat ovat tervetulleita paikan päälle. Tämä on Kangasniemen Kyläparlamentin eli aktiivisten kylien järjestämä tapahtuma, joka on laajennettu kopio viime syksyn Hokan kylän asuntomessuista. Tapahtuma antaa siis ensiapua tällä hetkellä vallitsevaan mökkikuumeeseen.

Loma-asukkaan kiputiloja lievittää myös Yrittäjien ja kunnan MökkiTohtori-palvelu, joka tarjoaa asunnoilla suoritettavia tarkastus- ja neuvontakäyntejä.

Kesän Avaus 2019 järjestetään Rantatorilla lauantaina 11.5.2019 klo 09 – 13. Sieltä voi myös hankkia tavaroita, palveluja ja seurata ohjelmaa. Se on hyvä startti kesäkauteen.

Tervetuloa Kangasniemelle loma-asukkaaksi, vierailijaksi tai vakiasukkaaksi, meillä on ”sixpäkki” kunnossa.

Seppo Lappalainen

Paluumuuttaja, talvella sisävesilaivan kippari

ja kesällä kouluttaja…vai onko se toisin päin…